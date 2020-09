Dit zijn de beste r&b duo’s ooit

Net als hagelslag en boter zijn veel artiesten beter af als duo dan alleen. Samen wordt een leuke tune een perfecte harmonie van smoothness en dik geproduceerde bass of een achtbaan van hoge en lage stemmen waar je helemaal van ondersteboven raakt . We houden van r&b duo’s, that’s for sure, maar welke zijn echt de beste van alle tijden? Say less, hier komen ze.

K-Ci & JoJo

Noem een iconischer r&b duo dan K-Ci & JoJo. Wie heeft er niet op All My Life geschuifeld op een schoolfeest? Het is het samenspel van de stemmen die de emotie naar het level van de ultieme liefdes(verdriet)anthems tilt. Niet gek dat All My Life dan ook een wereldwijde nummer 1 hit werd. Wist je trouwens dat er tot mid-90’s een derde lid bij zat, namelijk Jodeci?

The Isley Brothers

Ze maakten al muziek in de tijd dat je opa en oma los gingen op de dansvloer, maar de sound van de Isley Brothers is nooit stoffig geworden. De groep is vaker van samenstelling veranderd door de decennia heen, en bracht in de 2000s nog nieuwe r&b cuts uit met legends als Jill scott en Raphael Saadiq. The Isley Brothers mogen dan ook niet ontbreken op dit lijstje.

Floetry

Floetry is een neo-soul duo uit de 90s. Hoewel de liedjes al oud zijn, klinkt elk liedje als van nu. De thema’s zijn van alle tijden en de teksten lopen over van de poëzie, een stijl die nu weer helemaal terug is. Marsha Ambrosius en Natalie Stewart zijn daarnaast zeer gerespecteerd songwriters. Ze zitten onder meer achter grote hits van Michael jackson, Jill Scott en Bilal. Als je ze niet kent, check dan zeker het debuutalbums Floetic uit 2002 en de opvolger Flo-Oology.

dvsn

Als je die-hard fan bent stond je twee jaar geleden tijdens WOOHAH! naast ons in de tent bij en heb je daar zelfs J. Cole voor geskipt. dvsn uit Toronto is de smoothste mannelijke r&b act van het moment, en tegelijk ook de meest progressieve. De combi van de falsetto-stem en 90s vibe van zanger Daniel Daley en de hedendaagse bass-heavy producties van Nineteen85 (plus het gelegenheids-gospelkoor!) maken dit een uniek duo, nostalgisch én grensverleggend.

Majid Jordan

Majid Al Maskati en Jordan Ullman komen net als dvsn ook uit Toronto. De producers maken alternatieve r&b met een poppy feel. Al voor hun doorbraakalbum in 2017 uitkwam, werkten ze samen met Drake. Ook namen de artiesten tracks op met Khalid en PartyNextDoor. Qua stemgeluid word je meteen naar de 90s gekatapulteerd, maar de producties zijn helemaal van nu.

LION BABE

LION BABE is een New Yorks funky r&b duo bestaande uit vocalist Jillian Hervey en producer/dj Lucas Goodman. De sound doet ergens denken aan En Vogue, en je kent ze misschien van hun debuuthit Treat me Like Fire. Ze werkten al samen met Pharrell Williams, Childish Gambino, Angel Haze en JunglePussy. LION BABE staat bekend om de overweldigende live-performances, wat ze al lieten zien op Glastonbury en Coachella.

OSHUN

Dit topteam maakt spiritual r&b en hip hop, en beschrijft het zelf als ‘de sonische manifestatie van afrofuturisme’. Ze gooien digitale en akoestische geluiden samen met heavy drums en bass, en ambient harmonieën. Met hun muziek die daar uit komt connecten ze met de zielen van hun voorouders. In 2015 brachten ze de mixtape ASASE YAA uit en sindsdien gaat het hard. Elke gerespecteerde cultuurblog, van The FADER tot Vogue loopt weg met de brujas.

Chloe x Halle

Zusjes en actrices Chloe en Halle Bailey maken ook muziek. Je kent ze misschien van films als Fighting Temptations en Disney television. De zusjes zijn ook verantwoordelijk voor de theme songs van de series Black-ish en Grown-ish. Onlangs zetten ze de wereld op z’n kop met hun optreden bij de MTV VMA awards én hun album Ungodly Hour.

WESLEE