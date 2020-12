Er is iets bijzonders aan films die draaien om sport of muziek. Misschien is het het vermogen om rauwe momenten van pijn, vreugde, angst en triomf vast te leggen. Wat we sowieso weten is dat er niets beter is dan op de bank te gaan zitten om een goede documentaire te kijken.

Of het nu gaat om een underdog die er met de overwinning vandoor gaat of om een populaire muzikant die zijn succes in twijfel trekt, deze 10 films kluisteren je gegarandeerd aan de buis.

1. Saturdays

Van de hoogspanningsopening van Aaron Homoki tot het einde van Clive Dixon waarvan je mond open valt. De actie stopt nooit in deze iconische film van Birdhouse Skateboards. De opnames duurde drie jaar en alle beroemde skateplekken over de wereld verschenen voor de camera. gezien. Beroemdheden als Andy Samberg, Jason Sudeikis en Eric Andre, om er maar een paar te noemen, komen voorbij en de legendarische Tony Hawk en het Birdhouse team laten een reeks epische tricks zien.

2. North of Nightfall

Verborgen tussen de gletsjers op een onbewoond eiland, hoog in de Artic Circle, liggen een reeks mountainbikelijnen die te sick zijn om te negeren. Maar welke rijders zijn gek genoeg zijn om dit bevroren maanlandschap met barre temperaturen en onvoorspelbare weer te verkennen? Nou, in North of Nightfall hebben we het antwoord op die vraag. Carson Storch, Cam Zink, Darren Berrecloth en Tom van Steenbergen pakken daar de prachtige toppen en brutaal steile hellingen alsof het niets is. Zie hoe het kwartet een epische expeditie begint in een grensverleggende freeridefilm die ongeëvenaard is.

3. K2: The Impossible Descent

Als je nog meer bewijs nodig hebt dat Andrzej Bargiel de taaiste bergbeklimmer is, dan neemt deze docu al je twijfels weg. Na de solo-klim van de Poolse bergbeklimmer naar de top van de K2 - zonder zuurstof - concentreert deze film zich rond Andrzej's zeven uur durende plus afdaling op ski's van de 8.611 meter hoge piek in Azië. Met verbluffende pieken, verpletterende tegenslagen, drone-reddingen en veel zenuwslopende actie dúrf je niet eens meer van de bank af als de film afgelopen is.

4. Going In

Bij mountainbikewedstrijden telt ieder moment. Rijders krijgen maar een handvol kansen om hun skills te bewijzen. Omgaan met dit soort druk is verre van makkelijk. Deze film onderzoekt precies wat er nodig is om te concurreren op het hoogste niveau van professioneel MTB-racen. Je ziet van dichtbij hoe de 'Trek' atleten door de hoogte- en dieptepunten van de trainingen gaan, wat er in een race gebeurt en hoe het is om te leven voor de sport.

5. Andrea Dovizioso: Undaunted

In de wereld van MotoGP™ zijn er maar weinig mensen die net zo verkeerd begrepen worden als Andrea Dovizioso . De Italiaan begon met rustige, indrukwekkende beginjaren en rolde vervolgens uit tot de belangrijkste wereldtitel-rivaal van Marc Márquez . Zijn analytische aanpak werd gezien als de sleutel tot zijn succes, maar hij slaagde er steeds net niet in om een kampioenschap te winnen. In deze documentaire zien we een intiem portret van een atleet die onder enorme druk staat om te presteren in het enorm uitdagende seizoen 2019. Rauw en emotioneel, het zijn niet alleen de motorsportfans die van deze fascinerende film zullen genieten.

6. The History of the Pit Stop

De pitstop is altijd van groot belang in de wereld van de F1. De kunst van het tanken, het wisselen van banden en het uitvoeren van reparaties, het kan het verschil maken tussen een overwinning of een nederlaag. Deze film laat de uitdagingen zien die door de jaren heen op het pad zijn gekomen van de teams, want ondanks de wisselende tijden is het gevaar constant gebleven. Ontdek meer over de mensen die de technieken en technologieën hebben uitgevonden die de pitstop van minuten naar minder dan twee seconden hebben gebracht. En check hoe het voor zowel de coureur als de crew is om te presteren als iedere milliseconden telt.

7. On the Pipe 7: The Last Hit

Na vier jaar sleutelen is dit de definitieve dirt bike film van regisseur Jay Schweitzer. Hij neemt je mee op een filmisch avontuur over de hele wereld. Je ziet het backflip gevecht tussen Wes Agee en de opkomende fenomeen Brian McCarthy, een wereldrecord backflip poging en check hoe de gebroeders Pagès, de meest innovatieve FMX rijders van deze eeuw, zijn geworden. OTP7 laat je mond open vallen en in ontzag over de flips, trucs en crashes.

8. Moto 9

Elke motorrijder die naar deze film kijkt, rent meteen naar buiten om de motor te starten. Serieus, deze film is sick. Met in de hoofdrol een reeks van 's werelds meest vermakelijke motorsporters, neemt de negende film de kijker mee op een reis naar de meest ongelofelijke moto-locaties op de planeet. Het AMA Motocross Championship-programma en alles wat daar tussenin zit, je verkent het leven van de rider in deze film, inclusief vette beelden en muziek.

9. The Moment

Als je maar een beetje interesse hebt in de wereld van freeride mountainbiken, dan is deze docu een absolute must. The Moment vertelt het verhaal van hoe de sport is ontstaan; door drie crews in de backwoods van British Columbia. Met uitgebreide interviews en archiefmateriaal van de grootste namen van de sport, laat de film zien hoe wat er in BC gebeurde en hoe het mountainbiken voorgoed veranderde.

10. Quebonafide: Romantic Psycho Film

"Ik heb een cool huis, ik ben rijk, maar wat heeft dat voor zin? Succes is vermoeiend in deze gekke wereld." De eerste woorden in deze fascinerende documentaire geven een uniek inzicht in de geest van een van de meest succesvolle en mysterieuze Poolse rapper: Quebonafide. De muzikant mag dan succes hebben gevonden en alles hebben bereikt waar hij van droomde, maar dat betekent niet automatisch dat hij geluk heeft gevonden. Volg hem op een facinerende ontdekkingsreis door Rusland, China en Mongolië.