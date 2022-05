hebt uiteraard. Zowel in Nederland als daarbuiten heb je genoeg vette trails liggen die schreeuwen om jouw skills. Misschien ben je in deze periode juist wel op zoek naar wat rustigere plekken, of juist iets waar je nog nooit geweest bent. Onderstaande tips helpen je wellicht goed op weg. Want zeg nou zelf: er gaat toch weinig boven lekker crossen door de bossen?

Soms vergeten we dat we niet eens heel ver hoeven te rijden voor totaal andere soorten trails. Want voor de meeste van ons is België of Duitsland wel binnen een paar uur te rijden. Zodra je de grens over gaat krijg je direct een totaal andere bike-beleving. Je zal meer hoogtemeters weg moeten trappen, en de trails worden ook een stuk technischer. Wat natuurlijk super cool is, want na een paar dagen over de trails te hebben gedenderd zijn je skills met sprongen vooruit gegaan. Wil je wat beter voorbereid zijn dan kan je je skills ook vast in Nederland bijspijkeren: