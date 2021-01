Bijna iedereen heeft er tegenwoordig één op zak, de smartphone. Een apparaat dat ongekend veel mogelijkheden heeft en beschouwd kan worden als een kleine zakcomputer . Ook spelontwikkelaars zagen dit, waardoor er de afgelopen tien jaar een enorme markt is ontstaan voor mobiele games.

Al die keuze is leuk, maar zorgt voor een enorme warboel ; van klassieke bordspellen tot MOBA (League of Legends, DOTA 2) en Battle Royale (Fortnite, PUBG) spellen. De focus ligt daarbij veelal op multiplayer, want daar lenen mobiele games zich uitstekend voor. Wij zetten daarom de beste tien iOS en Android multiplayer games voor je op een rijtje.

Monopoly

Uiteraard mag de klassieker der klassiekers, Monopoly, niet ontbreken van onze lijst. En we moeten eerlijk toegeven dat de digitale versie misschien wel leuker is dan de bordvariant ! Dit komt met name door het feit dat het spelbord nu geanimeerd is en je het zowel on- als offline kunt spelen. Alsof het alleen op zon- en feestdagen niet genoeg is, wie heeft er trouwens nog een huis te koop?

Just Dance Now

Geen zin om stil te zitten tijdens het gamen? Dat is ook helemaal niet nodig, want Ubisoft heeft Just Dance naar de mobiele platformen gebracht. Onder de naam Just Dance Now kun jij jouw beste dans moves tonen. Het leuke van Just Dance Now is dat je het via Apple TV kunt koppelen met jouw televisie, waardoor je het spel samen met vrienden en familie kunt spelen. Dat is garantie op veel lol, beweging en hilariteit.

Asphalt 8: Airborne

Asphalt 8: Airborne wordt wereldwijd gezien als één van de beste racespellen op de smartphone en tablet. Niet zo vreemd ook, de besturing werkt enorm fijn en bovendien is er een lokale multiplayer-modus tot acht spelers. Je moet hiervoor wel allemaal verbonden zijn met het lokale WiFi-netwerk, maar dan heb je ook wel wat. Ben jij sneller dan Ome Theo? Asphalt 8 kan het jullie leren.

Badland

Een van de oudere spellen op ons lijstje is BADLAND, een spel uit 2013. Het spel heeft veel weg van games als Unravel en Ori and the Will of the Wisps . Een platform game, die je met vier mensen lokaal kunt spelen. Zijn jullie toe aan een uitdaging? Dan is BADLAND de juiste keuze. Bovendien blijft het één van de mooiste spellen die ooit op de mobiele platformen is uitgekomen.

Super Stickman Golf 3

Een klassiek golfspel op je mobiel? Ga dan niet voor het gratis spel Super Stickman Golf 3. Het spel is namelijk een minigolf- en platformspel in één . In tegenstelling tot een simpel golfspelletje, is dit een golfspel met flink wat twists. Zo sta je soms op een bewegend plateau, waardoor putten een ware hel wordt. Geen zin om naar de minigolfbaan te gaan? Dan is dit een goed digitaal alternatief.

Crossy Road

Wie Crossy Road niet kent heeft waarschijnlijk de afgelopen jaren onder een steen gespelen, want dit is één van de populairste spellen ooit op iOS en Android. In het spel moet je de weg, rails of rivier oversteken en het razende verkeerd ontwijken. Dat klinkt simpel, maar niets is wat het lijkt. Zeker niet als het druk is op de weg.

Dual!

In 1976 kwam het spel Breakout uit, een spel dat in de loop der jaren enorm veel variaties heeft gekregen. Dual! is er daar één van, wat in principe op een digitale vorm van Airhockey lijkt. Het doel is om te voorkomen dat de tegenstander de bal in jouw doel kan scoren. Dual! is te spelen over Bluetooth en WiFi, waardoor je binnen enkele seconde een game gestart hebt. Er zijn verschillende modi en uitdagingen, waardoor er genoeg te doen is.

Sea Battle 2

Zeeslag op je mobiel? Jazeker! Met Sea Battle 2 is dat precies waar je mee aan de slag kunt. Uiteraard is het spel beschikbaar op alle platformen, van iOS tot Android en van smartphone tot tablet. Het spel is daarnaast geheel gratis en bevat een lokale multiplayer modus. Sneller opgezet dan de bordvariant en minstens zo leuk.

Mini Motor Racing

Waar Asphalt 8: Airborne een serieus racespel is, kun je Mini Motor Racing zien als de digitale variant van een kinderracebaan thuis. Dat maakt het niet minder leuk, in tegenstelling; het wordt juist toegankelijker voor vrienden en familie. Het spel kun je in lokale multiplayermodus via WiFi of Bluetooth spelen.

Ticket to Ride