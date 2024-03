De 5 beste surfbestemmingen in Portugal

De eerste surfspots op deze lijst zijn in de nabijheid van Lissabon. Gemakkelijk te bereiken en perfect om een steden- en surftrip te combineren. Surf by day, city by night. Ten zuiden van de rivier de Taag, vind je Costa da Caparica. Dit voormalige vissersdorpje heeft een breed zandstrand met meerdere pieren. Door deze pieren zijn goed gevormde zandbanken ontstaan: langs het hele strand vind je diverse breaks , met zowel linkse als rechts golven en zowel mellow waves tot holle, snelle bakken.

Door de grote variatie aan surfspots is Costa da Caparica geschikt voor zowel de beginnende als gevorderde surfer. Voor elk niveau is een goede break te vinden en dit zorgt er ook voor dat het nooit echt druk is op de spot. En tot slot de bonus: de boulevard heeft gezellige restaurantjes en barretjes voor direct na je surfsessie. Alles binnen handbereik dus.

In de zomer zijn deze surfspots geschikt voor beginners, maar in de winter worden de golven vaak een stuk hoger en is dit meer een plek voor ervaren surfers. In het voorjaar heb je de meeste kans op leuke surfbare dagen met een medium swell en aangename temperaturen.

In de zomer zijn deze surfspots geschikt voor beginners, maar in de winter worden de golven vaak een stuk hoger en is dit meer een plek voor ervaren surfers. In het voorjaar heb je de meeste kans op leuke surfbare dagen met een medium swell en aangename temperaturen.

Maar er is ook veel meer te vinden in Peniche dan deze heftige tube, vooral op het strand Baleal . Dit strand is het meest geliefd bij surfers van alle niveaus . Je kunt er het hele jaar door surfen en je vindt eigenlijk altijd wel wat. Er zijn zowel left – and righthanders te vinden bij ieder getij. Daarnaast vind je er veel hostels en surfcamps op loopafstand van het strand. Baleal is ideaal om je surf te improven!

