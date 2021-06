De beste terrassen van Amsterdam

bevindt zich in het Paviljoen van de Tolhuistuin. Heerlijk uitkijkend over Het Ij. Op het menu staan kleine gerechten uit de verschillende windstreken die uitnodigen om te delen. Op deze manier kun je een lange culinaire ontdekkingsreis maken. Maar is er ook voor degene die op doorreis is naar een volgende bestemming volop keuze. In de zomer zijn er in de tuin van Tolhuistuin intieme concerten die je kunt combineren met een diner. Echt een aanrader!