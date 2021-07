De beste terrassen van Den Bosch

, gelegen in het hartje van Den Bosch aan de Vismarkt. Naast het sfeervolle restaurant beschikken ze over een groot, sfeervol & zonnig terras waar je optimaal kunt genieten in de zomer. Gedurende de dag kun je hier terecht voor een heerlijk drankje met dé specialiteit van de stad: dé Bossche bol. Ook voor een uitgebreide lunch of diner staat het vriendelijk personeel van Samy’s voor je klaar.