De beste terrassen van Groningen

aan de Vismarkt is al sinds 1926 een begrip in Groningen. Met een nieuwe menukaart en het terras dat over de Vismarkt klaar staat is het alleen nog wachten tot jij er gaat zitten. Probeer vooral de eierbal deluxe. Dit moet je geprobeerd hebben in Groningen! En die smaakt overigens het beste met de afdronk van één van de heerlijke cocktails die ze schenken!