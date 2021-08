is een Mexicaans restaurant waar de focus ligt op goede cocktails. Weer of geen weer, het is er eigenlijk altijd gevuld en gezellig. Supermercado is 7 dagen per week geopend en gevestigd op de Witte de Withstraat in Rotterdam. Als de maatregelen het toelaten gaat in het weekend om 11 uur de kelder open en veranderd Supermercado in Superdisco, waar tot laat in de avond gefeest kan worden, met sinds twee maanden een eigen karaoke ruimte.