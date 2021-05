De beste terrassen van Utrecht

is al voor een zeer lange tijd een groot begrip in Utrecht. Hofman is gelegen aan het historische plein Janskerkhof in hartje Utrecht. Tijdens de coronacrisis is Hofman verbouwd en dit heeft zijn vruchten afgeworpen. Een mooi ruim terras en binnenruimte in combinatie met de uitgebreide lunch/diner en dranken kaart maakt de Hofman een perfecte spot voor ontspanning.