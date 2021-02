Hardtail mountainbikes staan bekend als de ideale cross-country en dirt jump fietsen, maar wist je ook dat er een enorme keuze is aan trail hardtails , ook wel bekend als de ' hardcore hardtails '? Met hun voorwielophanging en stevige frames, lage geometrie, robuuste bouw en - het allerbelangrijkste - enorme veelzijdigheid zijn deze machines perfect voor singletrack loops, downhill parcoursen en gigantische sprongen. Bovendien vergen ze niet extreem veel aandacht en kunnen ze tegen een stootje (of twee, drie...). De perfecte winterfiets dus!

Hardtail mountainbikes staan bekend als de ideale cross-country en dirt jump fietsen, maar wist je ook dat er een enorme keuze is aan trail hardtails , ook wel bekend als de ' hardcore hardtails '? Met hun voorwielophanging en stevige frames, lage geometrie, robuuste bouw en - het allerbelangrijkste - enorme veelzijdigheid zijn deze machines perfect voor singletrack loops, downhill parcoursen en gigantische sprongen. Bovendien vergen ze niet extreem veel aandacht en kunnen ze tegen een stootje (of twee, drie...). De perfecte winterfiets dus!

1. GT Zaskar LT Elite

De Zaskar is al sinds de jaren '90 de ster van de GT-reeks en het onmiskenbare 'Triple Triangle'-frame is nog steeds erg gegeerd - en terecht!

2. Kingdom Vendetta X2 29