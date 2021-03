Valorant van Riot Games is geen gewone FPS, en wil de beste elementen van populaire shooters als Counter Strike en Overwatch combineren, waarbij er voor elk wat wils is.

Maar met ondertussen veertien agenten om uit te kiezen en elk voorzien van verschillende vaardigheden, kan het overweldigend worden wanneer je probeert je positie te vinden. Als je een beginner bent of gewoon op zoek bent naar informatie over welke agent je het eerst moet proberen, dan is deze lijst ideaal voor jou!

Ben jij student, speel je Valorant en heb je zin in een unieke uitdaging? Schrijf je dan nu in voor de kwalificaties van de Red Bull Campus Clutch , het wereldkampioenschap Valorant voor universiteiten en hogescholen!

Ontgrendelde agenten

Brimstone

Brimstone heeft een van de meest eenvoudige kits © Riot Games

We raden aan om Brimstone alvorens je je eerste game begint even te testen in de shooting range. Brimstone heeft niet alleen een gemakkelijk te beheersen kit, hij is ook een goede aanwinst voor je team.Zijn signature Ability, Sky Smoke , is misschien wel een van de beste smokes in de game, waardoor spelers drie rookgranaten over de kaart kunnen laten vallen zonder jezelf in gevaar te brengen.

Zijn Ultimate Orbital Strike kan ook op afstand worden uitgevoerd en veroorzaakt waanzinnig veel schade. Je hoeft niet mechanisch begaafd te zijn om zijn vaardigheden te gebruiken, waardoor hij een van de makkelijkere agents is om meteen te gebruiken.

Sova

Als je iemand bent die het liefst wat veiliger speelt, dan is Sova je man, maar in tegenstelling tot Brimstone is Sova absoluut minder nuttig . Sova is uitgerust met een Owl Drone en een Recon Bolt, beide kunnen de locatie van een vijand onthullen zonder dat je hoeft te gluren.

Zijn Ultimate is ook gemakkelijk uit te voeren; het enige wat je hoeft te doen is richten en klikken om tot drie dodelijke energiestoten af te vuren. Deze gaan door muren heen, waardoor je in principe geen gevaar loopt bij het uitvoeren van zijn Ultimate.

Sage

Sage is een van de sterkste agenten in het spel © Riot Games

Sage is een van de sterkste agenten uit de hele line-up en is ook relatief eenvoudig onder de knie te krijgen. Haar Healing Orb kan worden gebruikt om teamgenoten te genezen. Bovendien stelt haar Ultimate Sage in staat haar teamgenoten nieuw leven in te blazen.

Lastiger is echter haar Barrier Orb . Ze kan een grote, stevige muur tevoorschijn toveren die haar vijanden blokkeert en haar de mogelijkheid biedt om haar en haar teamgenoot naar een hoger uitkijkpunt te stuwen. Maar het is even wennen met het draaien en plaatsen van de muur. Vergeet dus niet je rechterklik te gebruiken om de gewenste posities te vinden.

Phoenix

De eerste drie agenten op deze lijst zijn relatief eenvoudig te spelen zijn, maar Phoenix is wat ingewikkelder. Phoenix zijn kit is ongelooflijk krachtig als je solo wilt gaan, maar moeilijk te beheersen. Zijn Curveball , die fungeert als een flashbang, kan rond hoeken en gangen worden gebogen, maar het is niet de meest vloeiende ability. Neem goed de tijd om deze te leren.

Dankzij zijn Ultimate, Run it Back , kan hij herboren kan worden als hij tijdens de duur van zijn ability wordt gedood. Als je je echter in een tussensituatie bevindt, kan de vijand voorspellen waar je weer tot leven zult komen. Timing is dus absoluut cruciaal als het gaat om het gebruik van zijn Ultimate. Zijn Ultimate heeft ook een lange casting-animatie, wat betekent dat je kwetsbaar bent tijdens het gebruik. Let daar op!

Jett

Jett is een moeilijk te beheersen agent © Riot Games

Jett is een van de moeilijkste agenten om te beheersen in het spel. Hoewel Jett sterk is en veel potentieel heeft, is ze ongelooflijk meedogenloos als je een fout maakt. Haar Updraft en signature ability Tailwind kunnen beide gebruikt worden als een verdedigings- of ontsnappingstool; maar ook kun je ze gebruiken om aan te vallen.

Haar Cloudburst fungeert als rook, maar is niet zo sterk als de rookcapaciteiten van sommige andere agenten. Gelukkig is haar Ultimate, Blade Storm, veel eenvoudiger te gebruiken. Zolang je een goed doel hebt en jezelf niet in een slechte positie plaatst, zou je in staat moeten zijn om heel wat tegenstanders te elimineren.

Goede Jett-spelers zijn lastig om tegen te spelen, maar het is niet gemakkelijk om haar onder de knie te krijgen, vooral als je geen agressieve speler bent.

Vergrendelde agenten

Viper

Als je alle vijf de beschikbare agenten hebt gespeeld, is de kans groot dat je Viper gemakkelijk onder de knie kunt krijgen. Ze deelt veel overeenkomsten met andere personages in het spel, met haar Toxic Screen en Snake Bites , beide bijna identiek aan de vaardigheden van Phoenix.

Haar Ultimate, Viper’s Pit , is ook gemakkelijk uit te voeren en geeft haar de mogelijkheid om de controle over te nemen en sites te blokkeren en om de bom veilig te planten. Maar houd er rekening mee dat ze brandstof moet gebruiken om sommige van haar vaardigheden opnieuw te activeren, wat betekent dat je flexibel moet zijn en je best moet doen om de rest van je team aan te vullen als je tegen haar speelt.

Raze

Schakel je vijanden met 1 shot uit met Raze's ultimate © Riot Games

Als je een agressieve speelstijl hebt en de mobiliteit van Jett te moeilijk te beheersen vindt, dan is Raze perfect voor jou. Al haar vaardigheden zijn vrij simpel en het is gemakkelijk om vijanden uit te schakelen als je niet de meest begaafde schutter bent. Haar Paint Shells fungeren als clustergranaten die een absurde hoeveelheid schade aanrichten en haar Ultimate, Showstopper, is in feite een gigantische raketwerper.

Haar Paint Shells fungeren als clustergranaten die een absurde hoeveelheid schade aanrichten en haar Ultimate, Showstopper, is in feite een gigantische raketwerper. Je kunt echter niet alleen vertrouwen op haar vermogen om schade toe te brengen, haar Blast Pack is buitengewoon handig om jezelf snel te verplaatsen, maar het kan erg moeilijk zijn om te wennen aan de timing en de afstand die je personage door de explosie krijgt.

Breach

Het is niet bepaald moeilijk om de vaardigheden van Breach uit te voeren, maar Breach zijn vaardigheden goed gebruiken kan alleen door goede communicatie met je teamgenoten. Hij is enorm efficiënt als het gaat om zijn Signature Ability, Fault Lines , en zijn Ultimate, Rolling Thunder , die beide kunnen worden gebruikt om snel vijanden in een besloten ruimte of op een bomsite op te sporen.

Cypher

Anderzijds, als je Jett of Raze niet leuk vindt en de voorkeur geeft aan een meer defensieve speelstijl , dan moet je Cypher uitproberen. Maar zijn gebrekkige aanvallende kant is precies de reden waarom hij zo moeilijk te beheersen is.

Zijn hele uitrusting is ontworpen met het oog op de verdediging en is dan ook niet moeilijk te leren. Hij heeft een Trapwire die je gewoon tussen twee muren kunt plaatsen, een Spycam waarmee je op afstand een volgpijl op vijanden kunt afvuren en een Cyber Cage die dan weer als val kan worden gebruikt.

Als je echter aan het aanvallen bent, worden deze allemaal grotendeels nutteloos , wat betekent dat je echt creatief moet zijn als je enige impact wilt hebben. Het is niet moeilijk om Cypher te spelen, maar het is ongelooflijk moeilijk om hem aan beide kanten onder de knie te krijgen als je de hele wedstrijd nuttig wilt zijn.

Reyna

Reyna is de vierde duelist in Valorant en beschikt over de k rachtigste en meest meedogenloze vaardigheden in het spel. Met een krachtige instapoptie en de mogelijkheid om te genezen terwijl ze het andere team te lijf gaat, wordt ze sowieso een verleidelijke held om als volgende vrij te spelen!

Yoru

Yoru is een infiltrant en dualist die in de patch voor Valorant Episode 2, Act 1 is toegevoegd. Het karakter is ontworpen als infiltrator: de ontwikkelaars bij Riot hebben hem speciale vaardigheden gegeven waarmee hij van de ene locatie naar de andere kan warpen.

Killjoy

Killjoy werd geïntroduceerd aan het begin van act 2 en heeft ondertussen een stevige plaats veroverd in de cast van agents. Ze floreert in de verdediging waar ze in haar eentje een locatie kan vergrendelen en haar team kan voorzien van cruciale informatie om te helpen tijdens rondes.

Omdat ze geen smokes heeft en niet kan duelleren, zul je meer op je teamgenoten moeten vertrouwen dan bij sommige van de andere helden. Maar met de mogelijkheid om vijanden van bommenlocaties af te dwingen én haar nut tijdens gevechten tegen soft pushes is Killjoy een geweldige toevoeging aan elke teamcompetitie en aan je heldenpool!

Omen

Omen misschien wel een van de meest unieke agenten in de game. Hij heeft niet één maar twee teleporteervaardigheden waarmee hij zich over een korte afstand kan verplaatsen via teleportatie of over de hele kaart om zijn vijanden te flankeren.

Je hebt behoorlijk wat spelkennis nodig om te herkennen wanneer het een goed moment is om je teleport te gebruiken, maar er is meer: je vijanden worden ook daadwerkelijk op de hoogte gebracht via gamegeluiden wanneer je jezelf teleporteert. Dit betekent dat elke semi-fatsoenlijke speler in staat zal zijn om Omen's Ultimate te counteren en zelfs een aantal goede tegenzetten uit te voeren, waardoor hij onbruikbaar wordt.

Skye

Skye is uniek en geen gemakkelijke agent om onder de knie te krijgen, maar zeker een waardevolle toevoeging aan je team. Het is een initiator die een meer ondersteunende rol heeft dan anderen in die categorie dankzij een teamheal en disables.