De looter-shooter Outriders heeft intussen terecht een stevige spelersgemeenschap opgebouwd, en dat betekent dat je dus nooit om coöp-strijdmakkers verlegen zit (hoewel je de game ook perfect in je eentje kan spelen).

Of je nu solo of met andere gamers speelt, de honger naar gear is een van de drijvende krachten in deze game. En daarom: vijf tips om aan betere gear te geraken (en daarvoor moet je helemaal niet tot de end game wachten)!

Tier 5 is waar je moet zijn

De game laat je vrij schakelen tussen de verschillende moeilijkheidsniveaus - de zogenaamde 'Tiers - waarvan elk volgende iets meer moeite kost om te ontgrendelen. Hoe hoger de Tier, hoe groter ook de kans op betere loot drops .

Legendary items droppen pas vanaf Tier 5 . En om daar een kans te maken, beschik je liefst over minstens 200 defense en 300 attack points . Hoe meer, hoe beter natuurlijk. Legendary items vind je trouwens niet in kisten , maar worden enkel gedropt bij gesneuvelde vijanden en bij het voltooien van side missions (die je steeds opnieuw kan spelen).

Outriders © Square Enix

Niet elke boss is even interessant

Lang niet elke boss is interessant voor wie achter legendary gear aan gaat. Sommige bosses droppen die bijvoorbeeld nooit , en andere vragen dan weer te veel tijd en moeite. De meest aantrekkelijke uitzondering is (de allesbehalve aantrekkelijke) Chrysaloid in de Forest Enclave . Die boss dropt zelfs op lagere Tiers wel eens legendary items. In vergelijking met vele andere bosses is dit beestje bovendien ook relatief makkelijk neer te halen . Maar zorg dan wel dat je een stevige sniper in je rugzak zitten hebt!

De side quest Payback loont de moeite

Payback is een niet te missen side quest voor wie betere gear wil farmen. Je vindt die al vrij vroeg in de campagne, maar je keert er het best pas naar terug zodra je comfortabel in Tier 5 of hoger speelt.

Neem een sniper mee om twee behoorlijk vervelende, vijandelijke snipers te counteren en zorg dat je bij je bovennatuurlijke skills zeker een (en liefst twee) interrupts hebt zitten. Zo kan je verhinderen dat de boss Reiner op het einde z'n zwaarste aanval inzet of het gevecht langer maakt door zichzelf te healen.

Payback in Outriders © Outriders

Schakel de Captain uit

Deze techniek is een beetje schimmig, maar toch de moeite waard. Ga naar het hoofdmenu, selecteer eerst ‘Select Story Point’ en dan ‘ Meet with Jakub and Shira at her command room ’. Start de missie waarin je naar de solar tower moet oprukken. Op een bepaald moment pik je een sleutel op waarmee je een deur opent. Vlak daarna word je aangevallen door een Captain . Schakel die uit en de kans is vrij groot dat hij iets legendarisch dropt! Als dat niet het geval is, dan laat je de andere vijanden jou doden. Zo kom je terug bij het checkpoint vlak voor die deur. En dit herhaal je gewoon tot de Captain wel iets dropt waar je tevreden mee bent!

De optionele missies zijn een must

De optionele missies in Outriders zijn onderverdeeld in drie types: Hunted (monsterjagen), Wanted (premiejagen) en Historian (vintage-jagen). Van elk type zijn er tien missies. Speel ze alle tien en je wordt beloond met een Legendary item ! Schakel dus je Tier naar 1 zodat je ze alle 30 in een klein uurtje kan afhandelen, en hop! 3 Legendaries!