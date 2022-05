Voor alle kilometervreters, klimgeiten, social riders en snelheidsduivels moet het wel aardig beginnen te jeuken. Maar ook voor diegene die lekker voor de lol wielrennen of misschien net begonnen zijn komen de goede tijden er weer aan. Langzaam maar zeker worden de dagen langer en kijk je wellicht al uit naar alle mooie ritten die je gaat maken op je wielrenfiets. Voor wat extra motivatie hebben wij wat mooie rondes bij elkaar verzameld. Allez, allez, allez!

01 01. Nederland (dagtoer)

Ons landje mag dan grotendeels plat zijn, voor wielerfanaten ligt er genoeg asfalt om overheen te zoeven. Zelfs de pro’s kennen ons kikkerlandje. Dit komt natuurlijk voornamelijk door de Amstel Gold Race. Maar buiten Limburg zijn er nog veel meer mooie plekken om te ontdekken. Of je nu alleen gaat of in een groepje, die glimlach aan het einde gaat er voorlopig niet meer af.

● Amstel Gold Race (Limburg): niet alleen voor de pro’s, ook jij kan deze gewoon rijden. Het hele jaar door zelfs want de route staat permanent uitgepijld.

● De Friese Elfstedentocht (Friesland): ‘It giet oan’ zullen we in de winter niet snel meer horen, maar voornamelijk buiten deze periode. Want deze ‘tocht der tochten’ is rete populair op de racefiets. Geen kruisje bij de finish, wel vermoeide benen.

● Rondje Posbank (Gelderland): weinig bebouwing, veel natuur en best wel wat hoogtemeters. Nog iets aan toe te voegen?

● Rijk van Nijmegen (Gelderland): een van de meest geliefde fietsgebieden van Nederland. Lekker klimmen en dalen dwars door het groene gebied rondom Nijmegen. Ook voor MTB-ers zijn er mooie routes, dus zaterdag op de racefiets en zondag op de mountainbike?

Rondje Ardennen? © Gines Diaz / Red Bull Content Pool

02 02. Ardennen / België (lang weekend)

Ga je toch meer voor de hoogtemeters dan zal je iets verder moeten kijken dan Nederland. Een stap over de grens is al snel gemaakt voor velen, en België is toch wel dé plek waar het te doen is. Al heeft Luxemburg en Duitsland ook super mooie gebieden. Maar voor koersen is België the place to be.

● Col de La Redoute : deze kuitenbijter zit in veel eendagskoersen en is dan ook wel een beklimming die je in je lijstje mag zetten. Eromheen zijn genoeg wegen om je carbonnen of aluminium ros overheen te laten denderen. Denk je bij La Redoute op de top te zijn, dan komt na de bocht pas het echte werk!

● De Ronde van Vlaanderen : 264 kilometer. Genoeg gezegd, toch? Gelukkig hoef je niet de hele Ronde te rijden, je kan ook het laatste stuk doen waar de meeste beklimmingen te vinden zijn. Lekker met al die ‘kinderkopjes’ als ondergrond. De Ronde van Vlaanderen , die liefkozend ook wel ‘De Hoogmis’ of ‘Vlaanderens Mooiste’ wordt genoemd is ook dé wedstrijd waar liefhebbend België het hele jaar naar uitkijkt. Hier vind je verschillende routes.

● Côte de Wanne : ook zo’n lekkere beklimming. Deze kan je van 3 kanten doen, dus je route is zo uitgestippeld. Wel een warming-up doen voordat je begint!

● Spa : een prima startpunt om wat toffe routes te rijden en vele bekende beklimmingen te overwinnen. Check hier welke route het beste bij je past.

● Luik-Bastenaken-Luik : na ‘De Ronde’ misschien wel de bekendste klassieker die je een keer gereden moet hebben. Ook hier kan je de mooiste beklimmingen weer aan het einde verwachten. Zet maar op je GPS .

Patrick Seabase doet het op zijn fixie © Phil Gale / Red Bull Content Pool

03 03. Europa

Als je echt lekker op je fietsje zit dan kan je verder gaan kijken dan Nederland en België. Want voor de serieuze hoogtestages kom je al snel in Oostenrijk, Zwitserland, Spanje en Italië terecht. Trek dus zeker meerdere dagen uit om lekker te racen, je hoogtemeters te pakken en lekker bij te komen met het fijne lokale eten en drinken.

● Alta Badia (Italië) : deze berg vormt het middelpunt van de Maratona dles Dolomites, een toertocht die jaarlijks wordt verreden met duizenden deelnemers. Maar je kan ook zelf aan de slag. Maar via Strava of Komoot je eigen route met bijbehorende hoogtemeters. Het decor is overal even mooi, en je benen gaan je dankbaar zijn. Of niet.

● Stelvio Pas (Italië) : niet echt een route, maar als je deze knaap beklommen hebt zitten de trainingskilometers echt wel in je benen. Je kan de top via verschillende kanten bereiken, aan jou welke het beste bij je fitheid past. Of doe ze allemaal!

● Alpe d'Huez (Frankrijk) : wie kent deze icoon niet? Ook hiervoor gaat hetzelfde op als de Stelvio: kies de kant die het beste bij je past en laat je benen het werk doen.

● Lenzerheide (Zwitserland) : rondom Lenzerheide brengen de wegen je in no-time bij hele mooie beklimmingen. Denk aan Albulapas, Malojapas en Splügenpas. Je zal regelmatig boven de 2000 meter hoogte fietsen.

● Mont Ventoux (Frankrijk) : ruim 1600 hoogtemeters krijg je te verwerken. In de verte zie je de top, maar die lijkt maar niet dichterbij te komen. Deze berg is al de moeite waard om de view, het laatste deel is gewoon erg kaal en ruig. Maar waarschijnlijk zie je dat pas op de foto’s als je weer thuis bent.

Eindelijk rust... © Pavel Sukhorukov / Red Bull Content Pool