Big Wave surf-actie deze winter: check deze events

Beide challenges kennen een window die loopt tot en met 31 maart 2024. In deze periode wordt gewacht op een dikke, winterse swell die of Nazeré of Jaws aandoet. De tijd zal leren welke spot als eerste de beste condities heeft. De challenges zullen live worden uitgezonden op Red Bull TV, waar jij alle actie kunt volgen!

Justine Dupont in Nazaré © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

Peddelen of jetski?

Hoewel beide challenges alleen worden gehouden in mega condities, zijn ze anders van opzet. Jaws is een paddle-only event , die de top 12 vrouwelijke en top 24 mannelijke big wave-surfers bij elkaar brengt om het tegen elkaar op te nemen in een competitie met directe heats. De winnaar van elke heat gaat door naar de volgende.

Het is nog niet zo lang geleden dat Jaws vooral werd beschouwd als een locatie en golf waar alleen tow-in met een jetski plaatsvindt. Het rif kan van Jaws kan elke grote swell aan , maar als de wind te sterk wordt kan er niet meer in worden gepeddeld. Dat is goed te zien in deze video:

3 min Check Kai Lenny's beste golven bij Jaws Op een dag dat Jaws aan was, gaf Kai Lenny een van de beste surfprestaties ooit op de beroemde grote golf in Maui, Hawaii.

Atleten zoals Billy Kemper, Nathan Florence, Paige Alms , Kai Lenny en Ian Walsh hebben echter laten zien dat de golf ook peddelend bedwongen kan worden, zonder hulp van een jetski. Het is dus wachten op de juiste condities hiervoor.

Kai Lenny going big bij Jaws © Fred Pompermayer

De andere challenge, TUDOR Nazaré Big Wave Challenge , zal het beste van big wave-surfen in de tow-in discipline laten zien. In deze competitie werken de deelnemers in teams en gebruiken ze jetski's om in de grootst mogelijke golven te komen bij Praia do Norte in Nazaré, Portugal. Praia do Norte is de thuisbasis van de grootste golven ter wereld, waaronder de huidige Big Wave Tow Surfing World Records.

Team format in Nazaré

TUDOR Nazaré Big Wave Challenge laat surfen als een teamsport zien en wordt dus gehouden met jetski’s. De wedstrijd kent negen teams, bestaande uit twee deelnemers in elk team. Beide deelnemers uit één team zullen zowel surfen als de jetski besturen. De teams worden verdeeld in drie poules, met in elke poule drie teams. De competitie zal in totaal zes heats van 40 minuten hebben, waarbij elke groep aan twee heats deelneemt en afwisselend surft of op de jetski zit.

Lucas Fink in Nazaré © Margarita Salyak / Red Bull Content Pool

Tijdens TUDOR Nazaré Big Wave Challenge vallen er verschillende prijzen te winnen. Naast Men’s Best Performance en Women’s Best Performance is er ook een prijs voor de beste team performance en Most Committed Award , voor de surfer die zich onderscheid in inzet en durf. De golven worden gescoord op een schaal van 1-10 en de beste vier golven van elk team vormen de totaalscore. De beste golf van een surfer telt dubbel.

Lucas Chianca gaat voor een hoge score in 2020 © Hugo Silva / Red Bull Content Pool

The line-up

In Nazaré zal de line-up bestaan uit de bekende samengestelde teams, die ook vorig jaar te zien waren. Red Bull atleten Kai Lenny, Lucas Chianca, Justine Dupont en Andrew Cotton zullen er surfen. Onlangs kwamen ze bij elkaar in Nazaré tijdens Red Bull Big Wave Camp, om zich voor te bereiden op het nieuwe seizoen, zowel fysiek als mentaal. Hoe ze dat doen? In de podcast Mind Set Win deelt Justine een aantal van haar technieken om Nazeré te kunnen surfen en in Sessions blikken een aantal surfers terug op hun ervaringen. Houd Red Bull in de gaten voor groen licht en kijk de actie live!

Lucas Fink © Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool Lucas Fink © Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool Pedro Scooby © Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool Andrew Cotty © Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool Lucas Chumbo © Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool Laura Coviella en Lucas Fink © Ricardo Bravo / Red Bull Content Pool