Langste pitstop ooit

In de Formule 1 moet alles snel, sneller, snelst. Dat geldt voor het tempo van de auto op de baan, maar zeker ook voor het werk van de monteurs in de pits. De teams hebben tegenwoordig maar twee seconden nodig om vier banden te wisselen en een auto weer terug de baan op te sturen, maar bij de Grand Prix van Monaco vestigde Mercedes een record waar het niet trots op zal zijn: de langste pitstop ooit. Het team kreeg één van de banden van Valtteri Bottas maar niet los. Pas na 43 uur, op dinsdagochtend in de fabriek, lukte het om de band van de auto te krijgen.

Hamilton als enige op de grid

De Grand Prix van Hongarije was voor Max en Red Bull een race om heel snel te vergeten; omdat Valtteri Bottas richting de eerste bocht even leek te zijn vergeten hoe hij moest remmen, lag het halve veld in de kreukels. Lewis Hamilton was wel ongeschonden door de eerste bocht gekomen en leek vrij spel te hebben voor een simpele overwinning, maar een tactische blunder van Mercedes zorgde voor een bizar moment: bij de herstart ging iedereen naar de pits voor droogweerbanden, behalve Hamilton. Hij ging netjes naar start-finish voor de herstart, maar was daar de enige auto.

Hamilton maakte zijn pitstop één rondje na de herstart, maar kwam daardoor in het achterveld terecht. Deze tactische misser bleek kostbaar, want Hamilton zou de race niet winnen. De overwinning ging naar Esteban Ocon , die zo zijn allereerste F1-zege ooit boekte.

Podiumplek voor Williams

Wie in aanloop naar dit seizoen gezegd had dat er in 2021 een Williams-coureur op het podium zou komen, was voor gek verklaard. Het Britse team was de afgelopen jaren het lelijke eendje van de sport en eindigde steevast achteraan. Toch gebeurde het; Williams-coureur George Russell haalde het podium. Dat gebeurde in Spa-Francorchamps, waar hij zich in de regen als tweede kwalificeerde en de race na drie rondjes achter de Safety Car werd afgevlagd. Misschien niet de mooiste manier om het podium te halen, maar de champagne zal er niet minder zoet om hebben gesmaakt.

Iedereen zal de GP van België snel willen vergeten, behalve Williams © Getty Images / Red Bull Content Pool

In totaal haalden trouwens maar liefst dertien (!) verschillende coureurs het podium in 2021: naast Russell en beide coureurs van Red Bull Racing, Mercedes, Ferrari, McLaren en Alpine, mochten ook Pierre Gasly (Alpha Tauri) en Sebastian Vettel (Aston Martin) na een race een slok van de champagne nemen. De enige teams zonder podiumplek in 2021 waren Alfa Romeo en Haas.

Regendrama voor Norris

Met Ocon in Hongarije en Daniel Ricciardo in Italië telde het F1-seizoen 2021 ook een aantal verrassende winnaars, maar daar had nog iemand tussen moeten staan. In Rusland, waar Max door een motorwissel achteraan moest starten, was Lando Norris de sterkste. Hij deed de hele race niets verkeerd en leek Lewis Hamilton achter zich te kunnen houden, tot het in de slotfase begon te regenen. En niet zo'n klein beetje ook: wat begon met wat miezer, ging snel over in een hoosbui. Norris probeerde op zijn droogweerbanden naar de finish te rijden, maar glibberde en gleed alle kanten op en viel ver terug. Een zekere overwinning glipte zo op dramatische wijze door zijn vingers.

Hamilton profiteerde en pakte de winst, maar ook Max Verstappen mocht niet klagen over de regenbui in Sochi. Hij timede zijn pitstop naar intermediates perfect en wist nog op te klimmen naar de tweede plek.

Max vs. Lewis in Jeddah

De allesbeslissende laatste ronde van de GP van Abu Dhabi is nu al historisch, maar het Formule 1-jaar 2021 stond bol van de strijd tussen Max en Lewis Hamilton. Na de enorme crash in Silverstone en de botsing in Monza, waar Max bovenop de Mercedes belandde, was het bij de Grand Prix van Saoedi-Arabië weer raak. Hét moment van het jaar was misschien wel de botsing tussen de twee op het rechte stuk; Max ging van het gas om zijn positie terug te geven aan Hamilton, de Mercedes reageerde te laat en reed tegen de achterkant van de Red Bull. Het gevolg: spectaculaire beelden en een overkokende Mercedes-baas Toto Wolff, die zijn koptelefoon door de garage smeet.

Dit moment in Jeddah: nu al legendarisch © Getty Images / Red Bull Content Pool

Bij de touché in Jeddah bereikte de strijd tussen Max en Hamilton misschien wel het kookpunt. Hamilton won de race nog en kwam in punten gelijk, waarna in Abu Dhabi alles uiteindelijk aankwam op die allerlaatste ronde. 2021, we hebben genoten. Op naar het F1-jaar 2022!