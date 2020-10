Acroyoga

Vliegend in plankpositie, balancerend op de voeten van je partner. Het ziet er spectaculair uit en dat is het ook. Acroyoga is een combinatie tussen acrobatiek, yoga en Thaise massage. Echt helemaal zen zal je tijdens je eerste poging niet worden, want acroyoga is in het begin echt een uitdaging. Toch is het makkelijk om te leren én heel erg leuk. De tijd vliegt voorbij als je aan acroyoga doet. Voor je het weet ben je net zo goed als de twee in onderstaand filmpje.