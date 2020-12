In de eerste ronde van de Grand Prix van Bahrein werd Grosjean aangetikt, waardoor hij op een recht stuk haaks in de vangrails klapte. De impact was zo groot dat de auto brak en het gedeelte waar Grosjean zat, bleef hangen in de vangrails en vatte vlam. Een seconde of dertig zat Grosjean in de brandende auto, maar hij wist zelf uit het wrak te kruipen.

Hij moest uit voorzorg even in het ziekenhuis blijven en heeft lichte brandwonden, maar is verder oké. Grosjean kan de crash dus navertellen en dat is een wonder op zich. Al hebben we de laatste jaren wel vaker crashes gezien die veel slechter af hadden kunnen lopen. Een overzicht:

Kubica in Canada

De crash die misschien nog het meest dicht in de buurt komt van de klapper van Grosjean, als het het hebben over huiveringwekkende beelden, is het ongeluk van Robert Kubica in Canada in 2007. Hij klapte met hoge snelheid de muur in en stuiterde en tolde daarna over het circuit. Net zoals Grosjean nu, kwam Kubica er vanaf met lichte verwondingen. Oprecht een wonder.

Alonso in Australië

De zwaarste crash van de laatste jaren was waarschijnlijk die van Fernando Alonso bij de Grand Prix van Australië in 2016. Hij reed met zijn McLaren tegen de achterkant van Esteban Gutierrez, waarna hij als een raket door de lucht vloog en op z'n kop tot stilstand kwam tegen de bandenmuur.

Ook Alonso kon zelf uitstappen, al moest hij daarna even gaan zitten om van de schrik te bekomen. Hij moest één race laten schieten als gevolg van de crash, maar pakte de draad daarna weer op.

De massacrash in Mugello

Dit jaar hebben we nog een crash gehad waarbij het eigenlijk een wonder was dat niemand ernstig gewond raakte: de massaklapper bij de Grand Prix van Toscane in Mugello:

In Mugello ging het helemaal mis bij een herstart achter de safety car; in het middenveld ontstond een kettingbotsing waarbij Carlos Sainz frontaal op zijn voorgangers klapte. Ook hier had alles zonder de recente veiligheidsnormen van de auto's veel slechter kunnen aflopen.

Verstappen en Brundle in Brazilië

Nog een klapper waarbij meerdere coureurs een engeltje op de schouder hadden; de botsing tussen Jos Verstappen, Eddie Irvine en Martin Brundle bij de Grand Prix van Brazilië van 1994. Wij kennen dit vooral door de salto van Jos, die deze race zijn debuut in de Formule 1 maakte, maar let bij deze beelden eens goed op de rood-witte McLaren van Brundle: