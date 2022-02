- Chronische blessure: In tegenstelling tot een acute blessure, ontstaat een chronische blessure langzaam. Het is vaak een gevolg van een verkeerde houding, verkeerde schoenen of overmatig trainen. Doordat een chronische blessure zich langzaam opbouwt, duurt het vaak ook langer om deze te herstellen.

- Chronische blessure: In tegenstelling tot een acute blessure, ontstaat een chronische blessure langzaam. Het is vaak een gevolg van een verkeerde houding, verkeerde schoenen of overmatig trainen. Doordat een chronische blessure zich langzaam opbouwt, duurt het vaak ook langer om deze te herstellen.

- Chronische blessure: In tegenstelling tot een acute blessure, ontstaat een chronische blessure langzaam. Het is vaak een gevolg van een verkeerde houding, verkeerde schoenen of overmatig trainen. Doordat een chronische blessure zich langzaam opbouwt, duurt het vaak ook langer om deze te herstellen.

Wanneer je net begint met sporten is het verleidelijk om meteen fanatiek van start te gaan. Dit is het moment waarop de meeste spierblessures op de loer liggen. Kijk samen met een trainer eens uitgebreid naar jouw trainingsschema. Bouw geleidelijk aan conditie en kracht op. Ga op zoek naar een goede balans tussen trainen en rust, zodat jouw spieren voldoende tijd krijgen om te herstellen.

Wanneer je net begint met sporten is het verleidelijk om meteen fanatiek van start te gaan. Dit is het moment waarop de meeste spierblessures op de loer liggen. Kijk samen met een trainer eens uitgebreid naar jouw trainingsschema. Bouw geleidelijk aan conditie en kracht op. Ga op zoek naar een goede balans tussen trainen en rust, zodat jouw spieren voldoende tijd krijgen om te herstellen.

Wanneer je net begint met sporten is het verleidelijk om meteen fanatiek van start te gaan. Dit is het moment waarop de meeste spierblessures op de loer liggen. Kijk samen met een trainer eens uitgebreid naar jouw trainingsschema. Bouw geleidelijk aan conditie en kracht op. Ga op zoek naar een goede balans tussen trainen en rust, zodat jouw spieren voldoende tijd krijgen om te herstellen.