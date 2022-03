George Ntavoutian: ‘Ik ben in 2015 naar Nederland gegaan om wat familievrienden te ontmoeten. Ik reed in die periode geen bmx omdat ik het op de een of andere manier opgegeven had. Wielrennen was toen meer mijn ding en ik ging naar Nederland voor een aantal wedstrijden. Toen hoorde ik dat er een aantal geweldige indoor skateparken in het land waren, 040BMX park (nu Area51) en Skateland. Mijn vriend nam me mee naar deze plaatsen en ik huurde door een BMX bike. In Skateland leerde ik mijn eerste backflip en ik was zo stoked!!! Daarna ging ik naar 040BMX park en ik werd verliefd op die plek! Het was direct mijn favoriete park. Na 3 jaar ging ik terug naar Eindhoven en wilde zo graag daar weer rijden, maar het was gesloten vanwege de zomervakantie. Toen hoorde ik op social media dat ze die plek aan het verbouwen waren en sindsdien wilde ik persé terug en zo is het gekomen. Deze plek is zo goed dat ik niet kon wachten om er weer te rijden!’