Bokoesam en $hirak werkten al vaker samen. Zo vlogen ze voor de webserie 'The Perfect Beat' naar New York en gingen ze naar Berlijn voor de creatie van Sam's album Nachtvlinder. Vandaag blessen ze ons met een gezamenlijke EP, so time to catch up!

Hoe is het idee ontstaan om een gezamenlijke dancehall EP te maken?

$hirak: ''We hebben vaker samen Dancehall liedjes voor Sam gemaakt en die sloegen altijd goed aan. Op de lange termijn werden die tunes het meest beluisterd en we vonden het zelf ook leuk om te maken. We kwamen op een punt waarbij we dachten: we moeten meer van deze shit maken.''

Als je dit project in een paar woorden moest omschrijven, wat zou het zijn?

Bokoesam: ''Fun en dansbaar. We hebben deze EP in 3 tot 4 dagen gemaakt. Het is een EP om op te winen.''

Hoe was de vibe in de studio?

Bokoesam: ''We gingen voor 3/4 dagen op schrijverskamp. Buiten deze EP zijn $hirak en ik al lang matties en nemen we ook al jaren samen op. De vibe tussen ons is dus altijd goed.''

Wat vonden jullie het lastigste aan dit project?

Bokoesam: ''Het creëren zelf was niet moeilijk, dat gaat bij ons vanzelf. We hoefden onze hoofden niet te breken over wat we wilden maken. We hadden 2-3 goeie tunes per dag.''

''Inderdaad'', vult $hirak aan: ''Waar het lastig werd, was denk ik bij het kiezen van de pokoes en de manier waarop we het naar buiten moesten brengen. Je wilt het zo presenteren dat mensen het ook echt gaan luisteren. We weten heel goed hoe en wat we willen, maar Dancehall is nog niet zo groot in Nederland.''

Het is een EP om op te winen Bokoesam

Hebben sommige tracks de EP uiteindelijk niet gehaald?

Bokoesam: ''We hebben denk ik 15 tunes gemaakt, die we voor het grootste gedeelte allebei heel hard vonden. $hirak vervolgt: ''Ja, maar sommige tracks hebben we bewaard voor een later stadium. Mensen moeten eerst wennen aan dit genre en de sound die we nu neerzetten.''

Wat is jullie favoriete track op de EP?

$hirak: ''Romance vind ik het hardste.'' Dan lachend: ''Ik weet welke jouw favoriet is Sam.'' Bokoesam: ''Systeem is mijn favoriet.''