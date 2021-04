Wist je dat jouw huis eigenlijk al vol ligt met geheime gymapparaten? Verzamel eens een aantal grote flessen water, een stapel boeken en een rugzak bij elkaar. De grote flessen water functioneren prima als dumbbells. Je kan het water zelfs vervangen voor zand of kleine steentjes, zo wordt het gewicht nog zwaarder. Een stapel boeken in een rugzak dient dan weer echt als een kettlebell. Daarnaast zijn stoelen en banken perfect om oefeningen mee te doen. Doe maar eens een pushup met je voeten op de bank en je handen op de grond. Je zal merken dat de oefening meteen een stuk zwaarder wordt.

kan je absoluut hetzelfde resultaat halen als dat je in de gym doet. Met de flessen water doe je bicepcurls of een schoulderpress. Gebruik de rugzak met boeken voor een deadlift, row of tricep extension. Om je triceps te trainen kan je weer de bank gebruiken om wat dips te doe.