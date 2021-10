zich gerust een van de beste mountainbikers ter wereld noemen. Maar ook naast het podium doet hij het al jaren erg goed. Met volwaardige films als Rad Company, het docu-achtige Life Behind Bars en z'n recentere Revel Co-producties zorgt Semenuk al meer dan tien jaar voor topentertainment van het mountainbikepubliek. En z'n allerbeste projecten? Die zetten we hieronder op een rijtje!

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de slopestyle feature uit Semenuks wildste droom eruit zou zien? In Realm legt Revel Co van begin tot eind vast hoe Semenuk samen met Justin Wyper de creativiteit in slopestyle mountainbiken naar een hoger niveau tilt en vier unieke elementen bouwt. En het beste nieuwes? Fans kunnen stemmen op hun favoriete feature, die dan uiteindelijk toegevoegd wordt aan het parcours van Red Bull Joyride in 2022.

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de slopestyle feature uit Semenuks wildste droom eruit zou zien? In Realm legt Revel Co van begin tot eind vast hoe Semenuk samen met Justin Wyper de creativiteit in slopestyle mountainbiken naar een hoger niveau tilt en vier unieke elementen bouwt. En het beste nieuwes? Fans kunnen stemmen op hun favoriete feature, die dan uiteindelijk toegevoegd wordt aan het parcours van Red Bull Joyride in 2022.

Heb je je wel eens afgevraagd hoe de slopestyle feature uit Semenuks wildste droom eruit zou zien? In Realm legt Revel Co van begin tot eind vast hoe Semenuk samen met Justin Wyper de creativiteit in slopestyle mountainbiken naar een hoger niveau tilt en vier unieke elementen bouwt. En het beste nieuwes? Fans kunnen stemmen op hun favoriete feature, die dan uiteindelijk toegevoegd wordt aan het parcours van Red Bull Joyride in 2022.