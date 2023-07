Hoe jureer je een breakdance battle?

Refresher

Breaking , ook wel bekend als breakdance , is eind jaren ‘70 ontstaan en inmiddels hebben we in Nederland zelfs een aantal wereldkampioenen rondlopen. Menno van Gorp wist als enige danser ter wereld de prestigieuze Red Bull BC One World Final maar liefst drie keer (2014, 2017 en 2019) op zijn naam te schrijven en het opkomende supertalent India Sardjoe uit Den Haag werd in 2022 wereldkampioen bij de vrouwen. Breaking kent vele aspecten die we onlangs in dit artikel verder toelichten.

Zoals de Red Bull BC One , zijn er jaarlijks vele nationale en internationale kampioenschappen die worden georganiseerd en waar dansers strijden om eeuwige roem. Bij deze battles is een jurypanel van experts aanwezig om te bepalen wie de uiteindelijke winnaar is. Anders dan bij showcase battles of een jam (vrij dansen) waarbij geen jury je beoordeelt op je skills. Maar waar let een jury nou eigenlijk op tijdens een battle?

Judges © Jasmine Chang / Red Bull Content Pool

Neem plaats op de jurystoel

Een battle is er in vele varianten. De bekendste is de 1-tegen-1 battle maar ook een crewbattle (met groep) of Bonnie & Clyde (vrouw-man) zijn veel voorkomende varianten. In elk geval schuiven een oneven (om geen gelijkspel te krijgen) aantal juryleden plaats op de stoel. Deze juryleden hebben vaak zelf jarenlang op de vloer gestaan en weten dus precies waar ze op moeten letten.

Om dat goed te kunnen begrijpen is het nodig om de dans onder te verdelen in de 4 basiselementen:

Toprock: staande dans, vaak als introductie om mee te beginnen.

Footwork: alle passen die je met handen en voeten op de vloer doet.

Powermoves: de dynamische en meer acrobatische bewegingen.

Freezes: vanuit een beweging naar een stilstaande houding.

Benieuwd naar de details van elk element? Check het artikel dan hier .

B-Boy Jasper competes at the Red Bull BC One Cypher in Taipei. © Spin Huang / Red Bull Content Pool

Waar let de jury op?

Vanuit de jury gezien komen een aantal hoofdonderwerpen naar voren waar een danser op wordt beoordeeld, deze zijn onder te verdelen in;

Muzikaliteit: Wist je dat een danser vooraf niet weet op welke muziek er wordt gedanst? De DJ bepaalt ter plekke welk nummer wordt gedraaid en dus aan jou om je daar zo goed mogelijk op aan te passen. Muziek is de basis bij breaking en daarom van cruciaal belang dat je op de maat van de muziek danst en daar ook je bewegingen op aanpast. Een groot gedeelte is daarom ‘freestylen’. Het ter plekke bedenken wat je gaat doen.

Originaliteit: Breaking is het optimaal tonen van jouw creatieve expressie waarmee jij jezelf kan onderscheiden van de rest. Wat je uniek maakt als danser door een eigen draai aan bestaande moves te geven en daarnaast met nieuwe moves te komen is iets wat zwaar telt in het oordeel van de jury.

Techniek en uitvoering: minstens zo belangrijk is de controle van de bewegingen die je laat zien op de vloer. De moeilijkheidsgraad is een belangrijke factor en vervolgens ook de uitvoering ervan. Hoe makkelijk laat jij de meest ingewikkelde bewegingen eruitzien en vooral zonder fouten. Dat is een vaardigheid die jarenlange training en discipline vereist om de jury te kunnen overtuigen.

Storytelling en vocabulaire: een die wellicht wat lastiger te begrijpen is voor een buitenstaander is hoe een danser alle bewegingen in elkaar zet en wat er wordt overgebracht naar de tegenstander, jury en publiek. Dit gaat vaak gepaard met veel details en inhoud waarmee een danser nog meer van zijn/haar karakter kan laten zien.

Volg je het nog? Mooi, want er zijn nog een aantal ongeschreven regels die bij een battle komen kijken.

Ongeschreven regels van een battle

Naast het bovenstaande is het goed te snappen waar je als danser nog meer rekening dient te houden en ook streng op beoordeeld kan worden door de jury;

Wacht op je beurt: je kan niet zomaar tijdens iemand zijn ronde beginnen met jouw ronde. Je wacht tot de ander klaar is voordat je pas zelf begint. Wie een battle begint is niet altijd bepaald en soms kan het een strategische zet zijn om juist eerst je tegenstander te laten dansen zodat je daarop nog beter kan antwoorden.

Niet herhalen: kijken of een danser zijn moves herhaalt speelt ook een belangrijke rol bij het jureren. Want als je keer op keer dezelfde moves doet, laat je gebrek aan creativiteit zien. Een tegenstander zal je daar maar al te graag op wijzen en ook voor een jury betekent dat minpunten.

Vallen is geen optie: natuurlijk neem je als danser risico’s tijdens een battle om alles eruit te halen en de jury te overtuigen. Echter, is het zogenaamde ‘crashen’ not done. Bij een crash laat je duidelijk zien geen controle over een beweging te hebben door fouten te maken en dat betekent; terug naar de trainingszaal.

Niet aanraken: het aanraken van de tegenstander is iets wat je als danser niet doet, je laat je skills zien met je handen op de vloer en niet in het gezicht van je tegenstander. Het draait uiteindelijk om respect, hoe een battle ook afloopt.

Winner © Stefaan Temmerman / Red Bull Content Pool

Ben jij klaar om de volgende battle te jureren? Noteer dan alvast zaterdag 21 oktober in je agenda. Dan vindt de 20ste editie plaats van de Red Bull BC One World Final in Parijs. De plek waar B-girl India haar titel gaat verdedigen en waar ook voor het eerst in de geschiedenis Breaking te zien zal zijn tijdens de Olympische Zomerspelen van 2024.