Dit zijn de Nederlandse breakdancers om in de gaten te houden

Red Bull BC One Cypher Holland Ieder jaar strijden duizenden breakers wereldwijd om een plek in de World Final. Tijdens de Red Bull BC One Cypher Holland proberen 16 B-boys en 8 B-girls een spot in de World Final te claimen.

Breakdance, onder beoefenaars ook wel Breaking genaamd, is wereldwijd aan een verdere opmars bezig en ook in Nederland zitten we niet stil. We hebben B-boy Menno uit Rotterdam die maar liefst drie keer wereldkampioen werd bij de Red Bull BC One World Final en afgelopen jaar kwam daar ook de Haagse B-girl India bij die de grootste en meest prestigieuze één-tegen-één breakdance-competitie van de wereld op haar naam wist te schrijven. Benieuwd welke Nederlandse breakers nog meer kans maken om B-girl of B-girl van het jaar te worden? Zondag 5 maart vindt de nationale voorronde plaats in de Maassilo in Rotterdam waar 24 breakers strijden om een plek in de World Final.

Breakdance, onder beoefenaars ook wel Breaking genaamd, is wereldwijd aan een verdere opmars bezig en ook in Nederland zitten we niet stil. We hebben B-boy Menno uit Rotterdam die maar liefst drie keer wereldkampioen werd bij de Red Bull BC One World Final en afgelopen jaar kwam daar ook de Haagse B-girl India bij die de grootste en meest prestigieuze één-tegen-één breakdance-competitie van de wereld op haar naam wist te schrijven. Benieuwd welke Nederlandse breakers nog meer kans maken om B-girl of B-girl van het jaar te worden? Zondag 5 maart vindt de nationale voorronde plaats in de Maassilo in Rotterdam waar 24 breakers strijden om een plek in de World Final.

Breakdance, onder beoefenaars ook wel Breaking genaamd, is wereldwijd aan een verdere opmars bezig en ook in Nederland zitten we niet stil. We hebben B-boy Menno uit Rotterdam die maar liefst drie keer wereldkampioen werd bij de Red Bull BC One World Final en afgelopen jaar kwam daar ook de Haagse B-girl India bij die de grootste en meest prestigieuze één-tegen-één breakdance-competitie van de wereld op haar naam wist te schrijven. Benieuwd welke Nederlandse breakers nog meer kans maken om B-girl of B-girl van het jaar te worden? Zondag 5 maart vindt de nationale voorronde plaats in de Maassilo in Rotterdam waar 24 breakers strijden om een plek in de World Final.