Bij Call of Duty draait het sinds jaar en dag om de multiplayer. Ook dit jaar maakt de game gebruik van de typische ‘run and gun’-formule. Dit betekent een snelle gameplay met veel actie en tal van mogelijkheden wat betreft wapens, perks en gamemodi. Met deze vijf tips ga je vliegend van start in de Call of Duty: Vanguard multiplayer.

De beste spelers gebruiken de beste wapens

Call of Duty: Vanguard © Call of Duty

Laten we bij de basis beginnen: de wapens. Iedere Call of Duty heeft een aantal wapens dat gewoonweg beter is dan de rest . Dit is bij Call of Duty: Vanguard niet anders. Het is daarom slim om zo snel mogelijk met deze wapens te starten.

Met de informatie vanuit de Alpha en Beta van Call of Duty: Vanguard kunnen we stellen dat je bij aanvang van de game zo snel mogelijk start met de volgende wapens. De STG44 assault rifle, de MP40 submachine gun en de BAR assault rifle .

Let op de ‘destructible environments’

Call of Duty Vanguard Destructible Environment © Activision

De zogeheten destructible environments zijn weer terug. Dit zijn elementen in een map die vernietigd kunnen worden. Hierdoor kunnen spelers zichtlijnen creëren . Het is handig om in een private match deze elementen te leren kennen. Hierdoor kan je tegenstanders verrassen en voorkom je dat je zelf in een hinderlaag loopt.

Maak gebruik van de field upgrades

Ook field upgrades zijn dit jaar weer onderdeel van Call of Duty. Een field upgrade kan gezien worden als een extra perk of vorm van equipment. Field upgrades zijn niet eindeloos in te zetten, maar werken met een cooldown timer. Door punten te verzamelen kan je deze timer versnellen. De supply box, armor plates, goliath, field mic en dead silence zijn de field upgrades van dit jaar.

De field mic en dead silence kunnen écht het verschil maken. De field mic zorgt ervoor dat de tegenstander op de radar verschijnt in de buurt van waar jij die field mic plaatst. Dead silence zorgt ervoor dat je voetstappen tijdelijk niet te horen zijn . Deze activeer je dus als je in de buurt van de tegenstander komt.

Kies de combat pacing die bij jouw speelstijl past

Nieuw dit jaar is combat pacing. Deze nieuwe feature stelt de spelers in staat om het aantal spelers per match te kiezen . De verschillende stijlen zijn tactical, assault en blitz. Tactical is het traditionele format van zes spelers per team. Kies je voor assault dan hebben de teams tien tot veertien spelers. Tot slot is blitz de meest intense variant met tot wel 48 spelers per lobby.

Weet je van jezelf dat je beter speelt in een rustiger tempo ? Kies dan bijvoorbeeld de combat pacing assault.

Call of Duty Vanguard komt op 5 november uit op Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S en Microsoft Windows.