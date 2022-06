Alles over Call of Duty Modern Warfare 2

Call of Duty: Modern Warfare II is officieel aangekondigd en dat betekent dat we ons weer kunnen opmaken voor een flinke dosis oorlog, een verslavende multiplayer en een verhaal dat net uit een actiefilm lijkt te komen. Het spel staat gepland om op 28 oktober uit te komen. Toch is er nog veel onduidelijk, dus hebben wij hier bij Red Bull alles dat we op dit moment weten over de nieuwste Call of Duty op een rijtje gezet.

De bèta komt in augustus

Officieel is op het moment van schrijven nog niets aangekondigd, maar we weten bijna zeker dat de bèta van het spel op 15 augustus gaat uitkomen. Dat is twee maanden voor het spel in de schappen zal liggen. Op de winkelpagina van het spel op Amazon is duidelijk te zien dat spelers die het spel hebben gepreorderd op 15 augustus aan de slag kunnen met de multiplayer bèta van het spel. Activision Blizzard houdt nog steeds zijn lippen stijf op elkaar, dus hoe die bèta eruit gaat zien is nog onbekend, maar dat deze eraan komt is niet meer te ontkennen.

Minder sensatie, meer realisme

Het verhaal in Call of Duty: Modern Warfare II gaat door waar het eerste deel ophield. Task Force 141 gaat de strijd aan met een terroristenorganisatie die een complot heeft bedacht om de Verenigde Staten aan te vallen. Nu klinkt dit niet bijster origineel, maar volgens Infinity Ward gaat er weldegelijk een knop om voor deze game. Dat komt door de oorlog in Oekraïne en de schietpartijen die Amerika de afgelopen tijd hebben geteisterd.

Patrick Kelly, studio hoofd bij Infinity Ward zegt daarover: “We vertellen fictieve verhalen, maar deze zijn geïnspireerd door echte gebeurtenissen die onze wereld vormen. Dit [spel] is een gevoelige voor me vanwege de gebeurtenissen in de wereld, de oorlog in Oekraïne. Het is belangrijk dat we hier gevoelig mee omgaan. Ons doel is dat we de personages als heldhaftig maar menselijk neerzetten.”

Call of Duty gaat de strijd aan met Battlefield

Net zoals in de Modern Warfare reboot van 2019 kunnen spelers aan de slag met Ground War, een Battlefield-achtige modus waarbij je twee grote teams hebt die elkaar te lijf gaan. Deze modus is duidelijk geïnspireerd door Battlefield en krijgt dan ook een belangrijke rol in de nieuwe Call of Duty.

Wat ook goed is om te weten is dat de map die je speelt bestaat uit delen van de map die later (zeer waarschijnlijk) in Warzone komen. Dat betekent dat Activision Blizzard genoeg mogelijkheden heeft om de nieuwe map grondig te testen voor deze in Warzone live gaat.

Warzone krijgt een update

Nu we het daarover hebben, Warzone gaat binnenkort ook iets bijzonders krijgen. Het is nog niet duidelijk of het hier gaat om een update of om een vervolg op Warzone, maar Activision Blizzard is hard aan het werk aan iets nieuws voor Warzone, en dit wordt in samenwerking met Modern Warfare II “van de grond af aan opgebouwd”, aldus de ontwikkelaar. Verder blijft de ontwikkelaar ontzettend vaag wat betreft details, dus we hebben nog steeds geen idee wat hiermee wordt bedoeld, maar dat er aan Warzone gewerkt wordt, dat moge duidelijk zijn.

Laatste Call of Duty voor de komende twee jaar

Het laatste punt dat ook zo goed als vast staat is dat dit de laatste Call of Duty voor de komende twee jaar wordt. Activision Blizzard heeft besloten om het Call of Duty-project voor 2023 met een jaar te vertragen. Dit omdat de Call of Duty-games qua verkoop het de laatste tijd slechter doen dan de uitgever hoopt. Wel zal er content rondom Warzone gemaakt blijven worden, dus we komen niet helemaal zonder Call of Duty te zitten, maar er komt in ieder geval geen nieuw ‘echt’ deel uit. Of dit een terugkerend thema gaat worden zal naar alle waarschijnlijkheid van de verkoopcijfers van de Call of Duty in 2024 afhangen.