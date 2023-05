In de wereld van team esports, hoeveel invloed kan één persoon hebben? Voor fans van Dota 2 die de carrière van Sébastien 'Ceb' Debs hebben gevolgd, is het antwoord makkelijk te geven. Ceb is OG's - één van de populairste esportsteams - geliefde offlaner, de eerste tweevoudige kampioen van The International en natuurlijk dé comeback-koning.

Niet veel spelers hebben zo'n legendarische status weten te behalen binnen esports als Ceb. Van een carrière die begon in 2011, met de nodige uitdagingen die hij uiteindelijk wist te overwinnen. Zijn carrière is echter niet in één zin samen te vatten, en ook zijn werk om het OG-team naar de top te tillen verdient een eigen artikel.

Onlangs kwam Ceb opnieuw uit pensioen om OG's roster te versterken. Zijn naam is niet weg te denken uit de Dota 2 esports-scene, maar mocht je Ceb zijn verhaal gemist hebben wees dan niet getreurd. In de nieuwe documentaire CEB: A Major Comeback gaan we in detail in op de hoogte- en dieptepunten uit zijn carrière.

Dus wie is Ceb? Laten we bij het begin beginnen.

01 2011-2018: Vroege overwinningen en Ceb sluit zich aan bij OG

Ceb zijn carrière begon in 2011 bij Team Shakira, waar hij speelde onder de naam 7ckingMad. Daarna speelde hij kort voor Western Wolves om vervolgens naar Mortal Teamwork (mTw) te verhuizen. Het was bij mTw dat Ceb echt schitterde, omdat het team werd beschouwd als serieuze kanshebbers voor The International in 2012 - het grootste Dota 2-toernooi ter wereld met tientallen miljoenen aan prijzen -, nadat ze hun rivalen NEXT.kz versloegen in de westerse kwalificatie finales. Helaas, zoals veel beginnende esports-teams, stortte mTw in , waardoor Ceb een opnieuw gevormd Team Shakira moest verhuizen.

Na wat veranderingen in het roster had Ceb's team een aantal mooie overwinningen en pijnlijke verliezen. Het team werd nog even omgedoopt tot DD.Dota, waarna het als team Sigma verder ging. Onder die naam wist Ceb zijn grootste successen te behalen vroeg in zijn carrière.

Nadat hij het team Sigma verliet en een kleine rolverandering doormaakte - hij werkte als analist tijdens de Dota 2 Major in Shanghai - werd hij ingehuurd als coach voor OG Esports. Zijn coaching en aanmoediging zorgden ervoor dat het team ongelofelijk goed presteerden. Ze domineerden en wonnen op de Majors in Frankfurt, Manila, Boston en Kiev. Maar voorafgaand aan The International in 2018 werd OG's roster op haar kop gezet, met belangrijke spelers Gustav 's4' Magnusson en Tal 'Fly' Aizik die vertrokken. Er moest een leegte worden opgevuld voordat het grootste toernooi van het jaar begon ....

Since joining OG, Ceb's name has become synonymous with the team © Red Bull

02 2018-2020: Ongekend succes met OG en The International overwinningen

Ondanks dat Ceb in 2016 volledig was gestopt met spelen toen hij coach werd, koos hij er tijdens The International 2018 (TI8) toch voor als speler deel te nemen voor OG in de offlane positie. TI8 vond plaats in Vancouver en was destijds het grootste esports-toernooi ooit, met een totale prijzenpot van meer dan 25,3 miljoen dollar en kijkers van over de hele wereld. OG was vooraf aan het toernooi niet heel dominant en kwam binnen via de open kwalificaties, maar domineerde tijdens het hoofdtoernooi. Ze namen het op tegen PSG.LGD in de grote finale, wonnen, en namen daarmee OG's eerste The International-titel en ruim 11 miljoen dollar mee naar huis.

The International 2019 (TI9) beloofde een nog groter spektakel te worden dan het jaar daarvoor, met een prijzenpot van maar liefst 34 miljoen dollar, waarbij Ceb nogmaals meedeed met OG als offlaner. Naarmate het team groeide in zelfvertrouwen, met hun meest iconische line-up tot nu toe, wisten ze zich al snel naar de top van hun groep te spelen en waren ze opnieuw enorm dominant tijdens het toernooi. TI9 werd gewonnen, waarmee OG het eerste en laatste team ooit is dat twee keer op rij een The International won .

Ceb had na het toernooi een enorm goed gevoel over zijn Dota 2 spel en het OG-team. Het leek alsof het voor altijd zou kunnen duren, maar er kwam een grote aankondiging die elke OG-fan zou laten beven.

With Ceb playing in the offlane, OG became the TI first back-to-back champs © Red Bull

03 Ceb gaat met pensioen

Wanneer je je doelen hebt gehaald - en nog wat meer dan dat - hoe blijf je dan gemotiveerd? En hoe ga je verder? Ceb zijn carrière kwam met ups en downs, maar de laatste twee jaar ging alles in een sneltreinvaart. Toch voelde het alsof die trein net wat langzamer ging rijden. Niet alleen had hij enorm succes behaald; hij was ook al ruim tien jaar full time professioneel gamer . Dus niet geheel verrassend werd het spel wat minder interessant en nam het gevoel dat er een burn-out aan zat te komen, toe.

Ceb liet zijn team en zijn fans weten dat hij zijn liefde voor het spel niet wilde verliezen en het niet puur als werk wilde zien . Het was tijd om te stoppen als speler. In zijn eigen woorden: "Er was één specifieke dag dat alles veranderde. Normaal gesproken, voor een groot toernooi, dan weet je dat de beste spelers daar zijn. Dan word je twee uur voor je alarm wakker, en kun je door de spanning niet meer slapen. Je brein staat constant aan."

"En toen was er dit toernooi. Mijn alarm ging af, ik snoozede, en vervolgens had ik zoiets van, wacht even, wat gebeurt er met mij? Dit voelt zo anders, en is niet ok."

Ceb voelde ook dat zijn levenstijl impact had op zijn relaties , inclusief die met zijn langdurige vriendin, en dat het hem belemmerde om een normale dagelijkse routine te hebben. Voor Ceb waren de opofferingen die hij voor Dota had gemaakt genoeg geweest. Hij bracht via OG een verklaring naar buiten waarin hij aankondigde dat hij een stap terug zou doen, met als afscheidsbericht: "We speelden als underdogs, speelden als favorieten. We concurreerden met strijdlustige opkomende teams, en we concurreerden met vertrouwen als verdedigend kampioen. Het voelt echt alsof we het grootste deel van wat competitief Dota te bieden heeft, hebben doorgemaakt."

Ceb and N0tail have played together in all sorts of circumstances © Red Bull

04 Dota 2 heimwee: toch weer spelen?

Vriend en collega Johan 'N0tail' Sundstein koos er op hetzelfde moment voor om met pensioen te gaan om meer tijd te spenderen aan zijn hobbies zoals tuinieren, surfen en paragliden. Hij constateerde echter dat Ceb niet helemaal dezelfde pensioenervaring had als hij. Ceb mistte het competitieve element in zijn leven , iets wat hij als professionele Dota 2-speler jarenlang heeft ervaren. En dat 'gemis' bij Ceb, zoals N0tail het noemde, ging niet weg.

OG zag er op dit moment echter compleet anders uit , met een roster met twee 16-jarige supertalenten. Zoals je in de documentaire kunt zien, was deze nieuwe line-up geen garantie op succes, iets wat door de fans niet heel goed ontvangen werd.

Na twee competitieloze jaren - vanwege de pandemie - was Stockholm ESL Major in 2022 het eerste live evenement waar de fans en spelers enorm naar uitkeken. Het nieuwe roster van OG moest zich uiteraard nog bewijzen, en zo een eerste LAN na twee jaar was de perfecte kans. Hoewel de druk natuurlijk enorm was. Helaas werd het OG roster noodgedwongen nog meer veranderd, omdat ingame leader Mikhail 'Misha' Agatov en coach Evgenii 'Chuvash' Makarov niet bij het toernooi aanwezig konden zijn . Hierdoor moest N0tail de coach rol op zich nemen, en was de weg open voor Ceb om een comeback te maken.

Ceb's career has been packed with excitement and change © Red Bull

05 Ceb's comeback in het nieuwe OG

Met Ceb terug in het team kregen de jongere spelers het vertrouwen om alles eruit te halen. OG begon momentum te krijgen in de groepsfase, eindigde als tweede en ging met ongeëvenaarde energie de main bracket in. Ondanks een kort moment van zwakte in de play-offs, waar het leek alsof het team geëlimineerd zou worden, kwamen ze terug met hernieuwde strijdlust en verloren ze nog slechts één game op weg naar de grote finale .

Ceb's comeback has been bigger than anyone anticipated © Red Bull

Met twee veteranen aan boord leerden de OG's van jonkies met elke fout die zij maakten, en Ceb zijn unieke agressieve speelstijl gaf ze een enorm voordeel . Eenmaal in de grote finale stond OG tegenover Team SoloMid.

Deze verrassende line-up met een van de grootste esporters ooit, zorgde ervoor dat OG ook in de finale de dominante partij was. Ze wonnen het toernooi en de felbegeerde Major trofee. De invloed van Ceb was uiteraard ongekend in het succes van OG, nu en tijdens TI8 en TI9.

Ceb zijn carriére is er één gevuld met drama en enthousiasme, meer dan we in dit artikel kunnen samenvatting . Kijk daarom de documentaire die hierboven te vinden is, en kijk hoe de jonge Franse speler een Dota 2 legende werd.