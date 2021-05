1. De volley van Zizou

We starten de lijst met de iconische volley van Zinédine Zidane namens Real Madrid. Met de perfecte balans pegelt Zidane de bal in 2002 tijdens de finale van de Champions League snoeihard achter Bayer Leverkusen-keeper Hans-Jörg Butt. Dankzij de winnende treffer van de Fransman gaat de Champions League-beker van 2002 mee naar de Spaanse hoofdstad.

2. De omhaal van Ronaldo tegen Juve

In 2018 kreeg Cristiano Ronaldo het voor elkaar om als speler van Real Madrid een staande ovatie te krijgen van de Italiaanse toeschouwers van Juventus. In de kwartfinale van de Champions League kreeg hij het thuispubliek met een schitterende omhaal op de banken. Later zou hij toegeven dat het applaus in Turijn mee heeft gespeeld in zijn transfer van die zomer naar Juventus.

3. Dejan Stanković met een volley van vijftig meter

Dit moet een van de mooiste doelpunten zijn die Wesley Sneijder vanaf het veld heeft gezien. In 2011 neemt Internazionale het op tegen Schalke 04. Als Schalke-doelman Manuel Neuer de bal wegkopt, twijfelt Dejan Stanković geen seconde. De Servische middenvelder neemt de bal ineens uit de lucht en knalt hem vanaf vijftig meter in het lege doel. Ondanks deze fraaie goal verloor Inter deze wedstrijd wel met 2-5.

4. De streep van Ramsey tegen Gala

Wesley Sneijder had trouwens ook geen slecht zicht op deze goal, al zal hij met deze wat minder blij zijn geweest. Als speler van Galatasaray zag hij in 2015 Aaron Ramsey deze schitterende goal maken. Een afvallende bal uit een corner valt voor de voeten van de Welshman en hij schiet de bal met zijn linkervoet schitterend in de kruising.

5. Omhaal Bale

Pieken op het juiste moment kan wel aan Gareth Bale worden overgelaten. Bale kwam in de Champions League-finale van 2018 in de 61ste minuut binnen de lijnen en liet twee minuten later direct van zich horen met een fenomenale omhaal. Na deze goal zou hij ook nog de einduitslag (3-1) op het scorebord zetten, al kreeg hij daarbij wat hulp van de blunderende doelman Loris Karius.

6. De meteoriet van Essien

Michael Essien stond in zijn actieve loopbaan bekend als de bizon. Hij was vooral geweldig in het veroveren van ballen op het middenveld van Chelsea. In de halve finale van de Champions League van 2009 liet de Ghanese middenvelder ook als doelpuntenmaker zijn gezicht zien. Een afvallende bal werd door hem ineens uit de lucht genomen en viel via de onderkant van de lat achter Barcelona-doelman Víctor Valdés. De Spaanse doelman heeft deze meteorietinslag waarschijnlijk alleen gehoord.

7. Samba door Ronaldinho

Voor Ronaldinho betekende voetbal plezier. Het enige wat de Braziliaan wilde was het publiek vermaken. Deze goal namens Barcelona in de Champions League tegen Chelsea is misschien wel het meest tekenend voor Ronaldinho. Op de rand van het zestienmeter begint hij aan een sambadansje en puntert hij de bal vervolgens schitterend in het Chelsea-doel.

8. Belachelijke vrije trap van Hugo Almeida

Iedereen heeft op de amateurvelden weleens een speler achter een bal zien staan, waarbij al duidelijk was dat de afstand naar de goal veel te groot was. Negen van de tien keer vliegt zo’n bal dan ook huizenhoog over. Toen de Portugese spits Hugo Almeida in 2005 achter de bal ging staan namens FC Porto tegen Internazionale zullen ook zijn teamgenoten geen hoge verwachtingen hebben gehad. Toch vloog de bal vanaf dertig meter snoeihard in de kruising.

9. Messi tegen Liverpool

Wanneer Lionel Messi achter een vrije trap gaat staan, is het een ander verhaal. Zelfs al ligt de bal op veertig meter, zitten mensen thuis alsnog op het puntje van hun stoel. Mede door deze schitterende vrije trap in 2019 versloeg Barcelona in het heenduel Liverpool met 3-0. Toch was dit heerlijke doelpunt niet genoeg voor een finaleplaats, Liverpool was namelijk met 4-0 te sterk voor Barcelona in de return op Anfield.

10. De omhaal van San Marco

Marco van Basten speelde in 1992 tegen Göteborg misschien wel een van zijn beste wedstrijden. Namens AC Milan scoorde hij vier keer tegen de Zweedse kampioen, waarbij de derde goal de fraaiste was. Met een weergaloze omhaal liet de Nederlander de keeper van de tegenstander kansloos achter.

11. De solo van George Weah

In deze treffer van George Weah in 1994 zit eigenlijk alles. Eerst slalomt hij schitterend langs meerdere spelers van Bayern München, voordat hij verwoestend hard uithaalt in de bovenhoek. De Liberiaanse speler werd in 1995 als eerste Afrikaanse speler ooit uitgeroepen tot Wereldvoetballer van het Jaar. Tegenwoordig is de oud-aanvaller van Paris Saint-Germain en AC Milan de president van Liberia. Zijn zoon Timothy Weah is nog wel actief op de Europese velden. Hij staat onder contract bij het Franse Lille.

12. De streep van Ibra

Zlatan Ibrahimovic is het vaker gewend om uitgefloten te worden door het publiek van de tegenstander, maar dat was in 2013 tegen Anderlecht wel anders. De Zweedse spits maakte maar liefst vier goals, waarvan de derde deze lijst heeft gehaald. Een afvallende bal werd door de spits van Paris Saint-Germain kiezelhard in de kruising gestreept. Het Belgische publiek kon niet anders dan gaan staan en applaudisseren voor dit fenomenale optreden.

13. Ronaldo tegen Porto

Het is niet zo gek dat Cristiano Ronaldo meerdere keren voorkomt in deze lijst. De Portugees staat inmiddels op 134 goals in de Champions League en daar zaten meerdere prachtige treffers tussen. Zoals deze in zijn jonge jaren namens Manchester United tegen FC Porto. Hij krijgt de bal mee van Anderson, legt hem goed en besluit hem van een enorme afstand direct op doel te schieten. De Braziliaanse doelman Helton had geen schijn van kans op de knal van Ronaldo.

14. Vijfvoudige schaar

In 2007 liet Mancini namens AS Roma een heerlijk staaltje Joga Bonito zien in de Champions League tegen Olympique Lyon. De Braziliaan gooide er maar liefst vijf scharen uit voordat hij zijn tegenstander passeerde en keihard raak schoot in de bovenhoek. Kijk en geniet van deze circusartiest!

15. Messi vernedert Boateng

Jérôme Boateng staat toch bekend als een van de beste verdedigers van de afgelopen tien jaar, maar de Duitser zal zich zelden zo klein hebben gevoeld als tijdens deze actie van Lionel Messi. Door een voetbeweging van Messi belandt de centrumverdediger op zijn kont. De Argentijn weet vervolgens de rust te bewaren en stift de bal sierlijk over de uitkomende doelman Manuel Neuer heen.