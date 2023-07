Twee pro cliff divers duiken van De Hef in Rotterdam

die in staat is zulke hoge duiken uit te voeren.

De bijna honderd jaar oude Hef werd voor de gelegenheid tot op 18 meter hoogte gebracht. Eerst maakten Jonathan en Ginni allebei een solo duik. Daarna ging de brug nogmaals omhoog voor een synchroonsprong. Voor de Nederlandse Ginni van Katwijk was het de eerste keer dat ze in eigen land een high dive kon uitvoeren.

, op 3 augustus in de Takachiho canyon in Japan. “Deze duik van de Hef is daar een goeie training voor. Hopelijk kan ik hiermee ook het high diving wat meer op de kaart zetten in Nederland, en komt er een nieuwe generatie high divers aan.”

Hoe het voelt om op die hoogte van een brug te duiken? “Het rare was dat het niet zo heel hoog leek, vooral omdat het zo’n open plek is. Je hartslag gaat natuurlijk omhoog, maar dan probeer je rustig diep adem te halen, en 1, 2, 3 go. Je hebt dit natuurlijk al zo vaak gedaan dat je lichaam weet wat het moet doen en wat er gaat gebeuren."

