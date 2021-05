De meta van Call of Duty Warzone verandert continu. Elke nieuwe patch en update zorgt weer voor nieuwe trends in de populaire Battle Royale game. Daarom is het zeker de moeite waard om te experimenteren met wapens als er weer eens een nieuwe patch uitkomt.

Nu de DMR 14 in populariteit is gedaald, gaan spelers opzoek naar andere wapens en daarvan stijgt de FFAR 1 het snelst in populariteit. Dit wapen is niet geschikt voor lange-afstands vuurgevechten, maar de FFAR 1 kan wel veel schade toebrengen in close-range gevechten .

Het is wel belangrijk om het wapen aan te passen op het gebied van nauwkeurigheid, schade en range als je wilt dat het ook maarr enigszins in de buurt komt van de DMR 14. Hier zijn wat ideetjes om het wapen te modificeren naar jouw speelstijl!

Beste algemene FFAR 1 loadout

Je ontgrendelt de FFAR 1 als je level 50 wordt © Activision

De onderstaande loadout is ontworpen om jou zoveel mogelijke controle en range te geven terwijl je zo stilletjes mogelijk je vijand wil besluipen. Hierdoor kan je lekker dichtbij komen waar de kwaliteiten van dit wapen het beste tot zijn recht komen.

De vuursnelheid van dit wapen is uitermate effectief in gevechten op een korte afstand. De FFAR 1 vreet zijn weg door de armor van jouw tegenstanders. De recoil kan wel een beetje wild worden, dus daar moet je wel op letten!

Muzzle: Agency Suppressor

Barrel: 19.5" Reinforced Heavy

Underbarrel : Field Agent Grip

Munitie : Salvo 50 Rnd Fast Mag

Rear Grip: SASR Jungle Grip

Beste close-range FFAR 1 loadout

Een paar van de coole, maar ineffectieve FFAR 1 blueprints © Activision

Als je een Call of Duty-veteraan bent, doet de FFAR 1 je vast wel denken aan de beruchte FAMAS die oorspronkelijk in de originele Black Ops verscheen die tien jaar geleden werd uitgebracht.

Wil je het gevoel van de FAMAS nabootsen, dan moet je jouw voordeel halen uit de hoge vuursnelheid en het snelle herladen van de FFAR 1. Alleen zo kan je het opnemen tegen de SMG’s die de de close-range meta overheersen op Rebirth Island. Met deze loadout kan je ook met de FFAR 1 op close-range vijanden tot pulp vermalen.

Muzzle: Muzzle Brake 5.56"

Barrel: 19.5″ Reinforced Heavy

Munitie: Salvo 50 Rnd Fast Mag

Underbarrel : Field Agent Grip

Rear Grip: SASR Jungle Grip

Beste combinaties met de FFAR 1

Deep Threat may be the most fancy FFAR custom © Activision

Dit wapen is helaas best wel matig als het aankomt op middellange vuurgevechten, daarom is het verstandig om dit wapen te combineren met een wapen dat uitblinkt op lange afstanden zoals een sniper. Het is zeer onwaarschijnlijk dat je net zoveel consistente lange-afstands kills krijgt dankzij de generfde DMR 14, maar met de combinatie van de FFAR 1 en een goede sniper kan je nog steeds jouw vijanden in Verdansk of Rebirth Island overrompelen.

Een laatste tip voordat je met dit wapen de strijd aangaat: de FFAR 1 heeft bij allebei de loadouts die wij jou gegeven hebben de neiging om van links naar rechts te gaan. Vooral nieuwere spelers gaan hier last van hebben, want een verticale recoil is vaak makkelijker te beheersen dan een horizontale recoil . Dus zorg ervoor dat je eerst even het wapen uitprobeert voordat je een huis binnenstormt!