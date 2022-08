Het is maar weinig Nederlandse talenten gegeven om door de strenge selectie van de Red Bull Rookies Cup te komen, dé ultieme kweekvijver van de MotoGP. Collin Veijer (17) lukte het, en in zijn derde seizoen vecht hij zelfs om de felbegeerde titel. De vlotte coureur uit Staphorst kan zomaar de tweede Nederlandse kampioen van deze talentenklasse worden, nadat Bo Bendsneyder in 2015 de beste van allemaal bleek te zijn. Met een raceweekend op de Red Bull Ring voor de boeg is het perfecte moment aangebroken om Veijer eens te interviewen.

01 De Red Bull Rookies Cup-coureurs hebben een flinke zomerstop van twee maanden achter de rug. Klaar om weer in actie te komen?

“Toevallig heb ik een weekje vakantie gehad, maar de afgelopen tijd ben ik gewoon vol gas doorgegaan met trainen. Als het aan mij had gelegen, had ik ook mijn trainingsmotoren meegenomen. Alleen wilde mijn moeder dat niet. Gelukkig heb ik wel een verblijf kunnen kiezen waar ze een sportschool en tennisbaan hadden. Zodoende kon ik er in ieder geval voor zorgen dat ik fit bleef, want ik wil in de tweede helft van dit seizoen nog betere resultaten gaan behalen.”

02 Je hebt dit seizoen de lat aardig hoog gelegd. Inmiddels heb je vijf podiumplekken te pakken, waaronder twee zeges. Valt dat nog te verbeteren?

“Dat is altijd mogelijk. En het zal ook wel moeten, want ik ben nog volop aan het strijden voor de titel. José Rueda staat punten voor op me, dus ik moet mijn koppie erbij houden. Die jongen is hartstikke goed, maar er is echt nog van alles mogelijk. We zijn aan elkaar gewaagd en het gaat sowieso heel spannend worden tot aan het laatste raceweekend op Valencia.”

03 Het is je derde seizoen in de Red Bull Rookies Cup, hiervoor zonder podiums. Nu win je ineens races. Welke verklaring zit daarachter?

“Het eerste jaar in de Rookies Cup was gewoon lastig, want je moet aan behoorlijk veel zaken wennen, zoals de motor en de circuits. In het tweede seizoen wilde ik uiteraard een stap naar voren maken, maar dat kwam er niet volledig uit. De potentie was er wel en dat liet ik ook meerdere keren in races zien, maar het lukte telkens net niet om die goede klasseringen te pakken. Daarnaast kwamen er blessures om de hoek kijken en kreeg ik ook nog te maken met corona. Al met al ging het van kwaad tot erger en dat heeft ook invloed op je mentale toestand. De goede resultaten die ik dit seizoen behaal, wilde ik dus eigenlijk vorig jaar al laten zien. Dat ik die podiumplekken nu ook daadwerkelijk weet te pakken, komt ook mede door een goede voorbereiding op 2022. Sinds januari ben ik in Spanje gaan wonen, omdat ik daar elke dag op de motor kan zitten. Dat maakt een groot verschil en dat zie je nu dus ook terug in de resultaten.”

Collin Veijer MotoGP Rookie © Sebas Romero

Niet alleen in de Red Bull Rookies Cup, ook in de FIM Junior GP scoor je dit jaar. Gaan we jou volgend jaar in het WK Moto3 zien?

“Het vergroot logischerwijze natuurlijk de kansen. Ik weet dat mijn manager met verschillende Grand Prix-teams praat en dat er de nodige interesse is, maar verder houd ik me daar eerlijk gezegd niet mee bezig. Ik zie vanzelf wel wat er gebeurt. Het enige wat ik kan doen, is zorgen dat ik ook in de tweede helft die goede resultaten neerzet.”