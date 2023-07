Begin dit jaar kondigde ontwikkelaar Valve dan eindelijk de opvolger aan van één van de populairste spelreeksen ooit, namelijk Counter-Strike 2 (CS2). In 2012 kwam Counter-Strike: Global Offensive (CSGO) uit, wat tot op de dag van vandaag het meest gespeelde spel is op Steam .

CS2 moet ergens deze zomer uitkomen. Het spel brengt een hoop vernieuwingen, met name op grafisch vlak, maar ook in de manier waarop het spel werkt. Zo moet met name de gameplay nog realistischer worden dan het al was. Wij vertellen je graag alles over het nieuwe Counter-Strike spel.

Dynamische rook

Wie wel eens Counter-Strike gespeeld heeft, weet hoe belangrijk rookgranaten zijn in het spel. Het is één van de fundamenten om een succesvolle aanval- of verdedigingsstrategie uit te voeren. In de eerdere Counter-Strike versies werkte deze granaten best wel onlogisch, want de rook was een statisch object. Dat verandert in Counter-Strike 2.

In CS2 is rook dynamisch. Dat betekent dat het zich om objecten heen bevindt, net zoals rook zich gedraagt in het echt leven. Bovendien hebben spelers de mogelijkheid gaten in de rook te maken , door er bijvoorbeeld meermaals doorheen te schieten. Er komen dus talloze nieuwe strategieën bij en oude strategieën moeten opnieuw onder de loep gelegd worden. Bovendien reageert rook nu correct op licht en lichtinval, waardoor het ook op grafisch gebied een enorme verbetering is.

Het is eindelijk klaar met de Tick Rate

Een bekend begrip binnen de Counter-Strike community, maar inmiddels enorm verouderd. Tick Rate is niets minder dat de hoeveelheid keer per seconde dat een server bijgewerkt wordt. Hoe lager, hoe meer vertraging je ondervindt in jouw acties op je muis en toetsenbord en die in het spel. In CS2 weten servers het precieze moment waarop jij beweegt, een schot afvuurt of een granaat gooit.

Grafische vooruitgang

Het verbaast niemand dat een spel uit 2012 er misschien wat gedateerd uitziet. En hoewel CSGO relatief nog echt wel mee kan komen, zijn de verbeteringen in CS2 adembenemend. Volgens Valve zijn alle mappen opnieuw gebouwd in de nieuwe engine , waardoor alles er een stuk beter uitziet. Met name in detail en de manier waarop schaduwen en licht een rol spelen.

Skins, Audio en meer

Als laatste maar zeker niet onbelangrijk: ook de skins in Counter-Strike krijgen een flinke poetsbeurt. Skins zijn in de afgelopen jaren uitgegroeid tot één van de belangrijkste trekpleister van CSGO en Steam . Inmiddels is het een miljarden business, en worden er dagelijks voor miljoenen aan skins verkocht. De mogelijkheid bestaat dat dit in CS2 een nog grotere markt wordt, maar dat blijft afwachten.

Ook de audio in het spel wordt verbeterd. Geluid is één van de belangrijkste aspecten in Counter-Strike, omdat je via verschillende cues precies kunt horen waar tegenstanders zich bevinden en waar ze mee bezig zijn. Wij kijken dan ook enorm uit naar de verbeteringen die Valve in CS2 heeft aangebracht op dit gebied.

Red Bull Flick

Net zoals vorig jaar vindt er later dit jaar een Counter-Strike 2 evenement plaats: Red Bull Flick. In Flick nemen duos het tegen elkaar op om de beste van Nederland, en uiteindelijk de wereld, te worden. Houd onze website en socials in de gaten voor meer informatie.