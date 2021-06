Professioneel gamer Ankit Panth, ook bekend als V3nom, legt hieronder 50 termen uit die je ongetwijfeld zult horen of lezen tijdens een CS:GO-stream van elke gamer!

200 IQ: Als iemand ongelooflijk slim speelt en zo zijn team de ronde laat winnen.

Ace: Als een speler in één ronde in zijn eentje alle spelers van het andere team doodt.

AWP: Het sluipschuttersgeweer wordt de AWP genoemd. De speler die dit wapen gebruikt, wordt de AWPer genoemd.

Backstab: Wanneer iemand van achteren wordt gedood.

Bait: Wanneer een teamgenoot zich in een gevaarlijke positie begeeft om vijandelijk vuur aan te trekken terwijl teamgenoten zich verstoppen, zodat ze de vijanden kunnen spotten en snel wraak kunnen nemen.

Banana: De corridor die leidt naar bomlocatie B op de populaire kaart Inferno.

Bhop: Afkorting van bunny hop, een vaardige zet waarmee spelers sneller over kaarten kunnen reizen.

Blocker: Iemand die je tijdens het spelen blokkeert in het spel.

Buy out: Alles kopen wat je kunt met je openstaande geld, wordt meestal gedaan in de laatste ronde van de speelhelft of het spel.

Carry: Een speler met aanzienlijk meer kills dan de rest van het team, die het team 'draagt' met zijn goede prestaties.

Clutch: Wanneer een speler een ongelooflijke overwinning behaalt in een moeilijke situatie; bijvoorbeeld als ze winnen als last man standing van hun team tegen drie of meer tegenstanders.

Collateral: Als je meerdere kills krijgt met één enkele kogel. Gebeurt meestal met een AWP vanwege de hoge penetratiekracht.

Crabwalk: Wanneer je hurkt en over de kaart loopt om snel een kijkje te nemen.

Crossfire: Wanneer teamgenoten een ingang of toegangspunt vanuit meerdere hoeken dekken om naderende vijanden aan te vallen.

Dink: Wanneer een tegenstander een hoofdschot door de helm krijgt, dat hem al dan niet kan doden. Afgeleid van het geluid van een kogel die de helm raakt.

Eco: Een ronde waarin je goedkope items zoals pistolen en granaten, of helemaal niets, koopt om geld te sparen voor een volgende ronde. Ook wel bekend als eco rush of eco round.

Entry Fragger: De rol van de speler die vooroploopt op zijn teamgenoten om als eerste de vijand aan te vallen, mogelijk de eerste kill te doen of zelf als eerste gedood te worden.

European buy: Wanneer de helft van het team geweren koopt en de andere helft goedkopere items koopt om geld te besparen. Ook wel bekend als half buy.

Fake flash: Een techniek die door professionele spelers wordt gebruikt om een flash te gooien die een vijand gemakkelijk kan herkennen en vermijden, maar dan snel een andere flash te gooien die de vijand verblindt zodat je hem kunt doden.

Flash peek: Wanneer je teamgenoot een flash gooit om de vijand te verblinden, zodat je gemakkelijker kunt doden.

Flick: Een snelle reactie die wordt gemaakt wanneer een tegenstander plotseling net buiten het gezichtsveld van een speler verschijnt.

FPS drop: Wanneer het aantal frames per seconde van je game daalt als gevolg van een probleem, waardoor het moeilijk wordt om te spelen.

Frag: Slang voor kill.

God/Lord: Een speler wordt God of Lord genoemd als hij een waanzinnig schot afvuurt, meerdere kills krijgt of de ronde binnenhaalt.

Hero AK: Wanneer een speler een geweer koopt terwijl de rest van het team eco of half buy gaat. Er wordt meestal op deze speler vertrouwd om de kills voor de ronde binnen te halen.

HP: Afkorting van hit points, de gezondheid van een speler. Als HP 100 is, is de gezondheid maximaal. Als HP 0 is, is de speler dood.

Jiggle peek: Een beweging die wordt gebruikt door professionele spelers waarbij ze snel op de knoppen links-rechts-links-rechts drukken om rond een muur te gluren en vijanden te spotten, of om een schot uit te lokken.

Knife round: Een ronde die tussen tegenstanders is overeengekomen en die tijdens een vriendschappelijke wedstrijd alleen met messen (geen geweren, flitsen of granaten) wordt betwist.

Lag: Wanneer je spel stopt of hapert vanwege een trage of defecte internetverbinding.

Lurker: Een van de rollen in een CS:GO-team, deze speler komt te laat aan bij een gevecht door een andere route te nemen dan zijn teamgenoten, of gaat helemaal naar een andere plek op de kaart om zijn teamrapporten over andere locaties te sturen.

MAC-10 rush: Wanneer de MAC-10 SMG wordt gebruikt om tegenstanders te overrompelen en ze te verrassen.

Matka: Een uitstekend schot dat als een gelukstreffer of een toevalstreffer kan worden beschouwd.

Molly: Afkorting voor Molotov oftewel brandgranaat, die een klein gebied in brand zet wanneer ze wordt gegooid.

Molly-smoke combo: Een strategie die door professionele spelers wordt gebruikt om hun vijanden te verrassen. Eerst gooi je een Molotov en doof je het vuur snel met een rookgranaat, zodat je de tegenstanders kunt bestormen, eventueel ook een flashbang om ze te verblinden voordat je ze doodt.

Nade: Afkorting voor HE granaat. De andere granaten zijn de flashbang, de rookgranaat, de Molotov/brandbommengranaat en de lokgranaat.

OP: Afkorting voor overpowered. Wordt gebruikt om een wapen aan te duiden dat met weinig moeite veel schade aanricht.

Pop flash: Een andere term voor de flashbanggranaat die spelers die zich binnen een bepaalde straal van de explosie bevinden, verblindt.

Post plant: Wanneer het terroristische team posities inneemt na het plaatsen van de bom om te voorkomen dat de terrorismebestrijders toegang krijgen en de bom onschadelijk maken.

Rekt: Slang voor wrecked (gesloopt). Het betekent dat je binnen enkele seconden bent uitgeschakeld door een tegenstander zonder hoop op terugvechten.

Run boost: Als je bovenop een teamgenoot staat, twee stappen rent en springt. Deze zet helpt spelers om gebieden sneller te bereiken, toegang te krijgen tot gebieden die misschien moeilijk te bereiken zijn, of als strategie om vijanden te verrassen.

Save: Wanneer spelers zich opzettelijk verbergen voor tegenstanders, zodat ze kunnen voorkomen dat ze worden gedood en hun wapens behouden voor de volgende ronde.

Short/mid/long: Informele termen die door professionele spelers worden gebruikt om gebieden op de kaart aan te geven waar het team zal aanvallen of kamperen. Meestal gebruikt op kaarten zoals Dust2, Inferno en Overpass.

Smoke criminal: Een speler die weet hoe hij de rookgranaat in zijn voordeel moet gebruiken en kills kan scoren.

Stack: Bovenop een teamgenoot staan voor een boost die je helpt om een anders ontoegankelijk gebied te bereiken.

Suicide: Wanneer een speler een granaat laat vallen die hemzelf doodt of van een hoog punt zijn dood tegemoet springt.

Swing: Afkorting voor swing peek, wat een andere term is voor wide peek. Dit wordt gedaan wanneer een speler een hoek met een grotere pas afsnijdt in plaats van dicht bij de muur te blijven plakken. Dit wordt gedaan om een tegenstander die een gebied dicht bij de muur observeert, te misleiden.

Trade: Wanneer een speler wordt gedood en onmiddellijk de positie van de vijand aan zijn teamgenoot aangeeft, zodat deze de dood kan wreken.

Triple boost: Wanneer een speler meer dan twee teamgenoten stapelt.

W gaming: Wanneer een speler op tegenstanders snelt om snel te doden zonder met de eigen veiligheid in te zitten.

Wall of smoke: Een strategie die door professionele spelers wordt gebruikt om veel rook in een bepaald gebied te creëren door gebruik te maken van dubbele rookgranaten, dubbele HE-granaten of een Molotov-HE-granaatcombo.