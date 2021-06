Fietsen met een vleugje chaos: Dit is je gids voor cross-country MTB

Cross-country mountain biking is one of the most accessible forms of riding

Het is een hectische en uitputtende sport. "Het is een heftige 90 minuten all out," zegt Batty. "We racen op 90-98 procent van onze hartslag. Het is super competitief. Conditie en beheersing zijn belangrijk, maar er zit ook een mechanisch element aan. Je moet snel en zonder mechanische problemen van punt A naar punt B kunnen komen, wat een uitdaging is.

