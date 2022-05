Er zijn veel voorbeelden van mooie motocrossbanen en meestal zijn die juist ergens neergelegd omdat ze mooie natuurlijke hoogteverschillen hebben. Toch kiest het WK er regelmatig voor om een evenement te organiseren waarbij er grond op een asfaltcircuit wordt gelegd, zodat de bestaande tribunes, pitboxen en paddock kunnen worden gebruikt om een nóg groter evenement te hosten. Wij zetten een paar van dit soort circuits voor je op een rij.

01 TT Circuit Assen

Het meest recente voorbeeld bij ons in de buurt is het TT Circuit in Assen. De Cathedral of Speed is een van de oudste circuits op de MotoGP-kalender en deed afgelopen jaren een poging een F1 Grand Prix te organiseren. Dit was niet gelukt.

Wat wel lukte was om motocross te laten leven op het circuit. Van 2015 tot en met 2018 werden er vrachtwagens vol zand naar het circuit gebracht om een motocrossbaan aan te leggen. Daarmee waren er in die seizoenen twee MXGP’s in Nederland (naast Valkenswaard). Het hoogtepunt was natuurlijk de wereldtitel van Jeffrey Herlings in 2018.

In 2019 vond het laatste motocross evenement plaats op het TT Circuit, toen de landenwedstrijd Motocross of Nations werd georganiseerd. Ook die winst ging naar Nederland. Dit was voor het eerst in de geschiedenis. De vijf motocross evenementen die Assen heeft gekend waren dus een absoluut sportief succes!

02 Imola

Geïnspireerd door Assen kwam ook het circuit van Imola met het idee om een crossbaan aan te leggen. In een tijd waarin het circuit door Formule 1 auto’s alleen als testlocatie werd gebruikt, zocht het naar nieuwe mogelijkheden om grote evenementen te organiseren. Twee jaar lang gold Imola als een mooie toevoeging aan de kalender, totdat corona daar een eind aan maakte.

Waar de MXGP verdween, kwam de Formule 1 natuurlijk juist terug. Net als Max Verstappen deed de afgelopen twee seizoenen, werden ook de twee MXGP’s van Imola door Nederlanders gewonnen: in 2018 door Jeffrey Herlings en in 2019 door Glenn Coldenhoff.

Jeffrey Herlings op Imola in 2018 © Ray Archer / KTM Images / Red Bull Content Pool

03 Losail International Circuit

Van 2013 tot en met 2017 werd er niet alleen MotoGP, maar ook MXGP gereden op het Losail International Circuit, waar sinds 2021 ook de F1 Grand Prix van Qatar wordt gehouden. Het was de eerste nachtrace op de MXGP kalender en zorgde wederom voor spektaktel. Technisch gezien kunnen we trouwens niet zeggen dat er over het Grand Prix circuit werd gereden, want technisch gezien ligt motocrossbaan ernaast, maar toch!

Jeffrey Herlings in Doha © KTM Images / Red Bull Content Pool

04 Lausitzring

Officieel natuurlijk geen Grand Prix-baan, maar het komt wel in de buurt. De Lausitzring is een bijzonder Europees circuit, omdat het een oval bevat. De DTM komt er al jaren en in het verleden kwamen zelfs de grote Amerikaanse raceseries NASCAR en IndyCar over. In 2013 werd er op dit spectaculaire en gevaarlijke circuit geracet in de MXGP. In het door corona geplaagde 2020 seizoen werd overigens wel kort gesproken over een F1 Grand Prix op de Lausitzring, maar dit bleek onhaalbaar.

05 Donnington Park

Nog een circuit dat recent genoemd werd om een plekje in te nemen op de Formule 1 kalender is Donnington Park. In 1993 vond er de enige Formule 1 Grand Prix plaats, maar dit was wel gelijk een legendarische. Ayrton Senna reed van de vijfde naar de eerste plek en reed Damon Hill op een minuut. In 2010 probeerde Donnington de GP terug te halen, maar zorgde financiële problemen ervoor dat dat niet gebeurde. In 2007 werd de MXGP van Groot-Brittannië op het motocross-circuit dat op het binnenterrein werd aangelegd. In 2008 was er de Motocross of Nations, gewonnen door Amerika.

06 Suzuka

Een van de mooiste F1 circuits die er bestaan: Suzuka in Japan. Getekend door de Nederlandse circuitontwerper Hans Hugenholtz. Tussen 1991 en 1995 werd er bij dat circuit ook een motocross-wedstrijd gehouden. De laatste werd gewonnen door Stefan Everts, die dat seizoen zijn tweede van tien wereldtitels pakte.

07 Spa-Francorchamps

Natuurlijk een bekende! Het favoriete circuit van de meeste Formule 1-coureurs, in ieder geval historisch gezien. Ook in de Ardennen, waar de natuur genoeg mogelijkheden biedt voor mooie parcours, werd kortstondig gecrosst. In 2000 en 2001 werd er op een parcours geracet dat langs het rechte stuk van start tot La Source (de eerste bocht) liep, waardoor er gebruik kon worden gemaakt van de bestaande pitboxen. Enkele jaren geleden haalde Spa wel het WK rallycross terug, maar een MXGP-terugkeer lijkt met de uitbreiding van het circuit niet echt een mogelijkheid.

Rallycross zal wel actief blijven op Spa © Jaanus Ree / Red Bull Content Pool

08 Zolder

Spa werd na twee seizoenen op de kalender vervangen door Zolder, een ander fameus Belgisch circuit uit de F1-historie dat tussen 1973 en 1984 tien keer op de kalender stond. In 2003 werd er voor het eerst met motocross gereden en was het België dat in eigen land de Motocross of Nations won. Van 2004 tot en met 2006 werden er ook GP’s gehouden. Twee keer was Stefan Everts de beste.

09 Amerikaanse speedways

Een aparte vermelding is wel op zijn plaats voor de verschillende circuits in Amerika die dienst hebben gedaan als decor voor motocrosswedstrijden. Hier liggen eigenlijk de wortels voor die samenwerkingen. Al decennia wordt in het Supercross-kampioenschap, naast in American Football en Baseball stadions, op oval-circuits een parcours aangelegd. Zelfs de MXGP deed dat een keertje toen het in 2016 op Charlotte Speedway een GP-baan neerlegde voor de MXGP of the Americas. Dit seizoen was er zowaar een supercross-wedstrijd op de baan waar de Indy 500 wordt verreden, de ultieme locatie dus!