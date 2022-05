Deze week komen de acht beste Counter-Strike: Global Offensive-teams uit de wereld samen in het Sportpaleis in Antwerpen om het beste team van de wereld te kronen. De teams hebben zich door drie slopende gedeeltes van het toernooi moeten knokken om tot dit punt te komen. Aanstaande zondag zal bepaald worden welke van de acht teams de hoofdprijs van een half miljoen dollar zal binnenslepen. Kortom, genoeg spanning en sensatie dus. Maar voor iedereen die zich afvraagt waar ze dit komend weekend precies naar gaan kijken is hier een handige voorbeschouwing.

Wat is Counter-Strike: Global Offensive?

CSGO © Aperture Gaming

Counter-Strike: Global Offensive, beter bekend als CS:GO, is een schietspel waarbij twee teams van vijf spelers tegen elkaar strijden . De terroristen (Terrorists, vaak afgekort tot ‘T’) spelen tegen een antiterreureenheid (de Counter-Terrorists, vaak afgekort tot ‘CT’). De terroristen kunnen een ronde winnen door het team van de tegenstander uit te schakelen of een bom tot ontploffing te brengen. De CT winnen door de tegenstander uit te schakelen of, als de bom is geplaatst, deze te ontmantelen.

Elke ronde wordt er geld verdiend en hiermee kun je nieuwe wapens en uitrusting kopen. Een wedstrijd bestaat uit verschillende ‘mappen’ (locaties), en per map worden er in reguliere speeltijd maximaal 30 rondes gespeeld. 15 rondes per helft. Het team dat als eerste 16 rondes wint, wint de map.

Hoe zit de major in elkaar?

Logitech CSGO CUP © Red Bull

De major begon met wereldwijde kwalificatietoernooien , waaruit in totaal 32 teams kwamen rollen. Deze teams gingen tegen elkaar spelen tot ze drie keer hadden gewonnen of drie keer hadden verloren. Won je drie keer, dan ging je door naar het hoofdtoernooi. Verloor je drie keer, dan lag je uit het toernooi. De 16 overgebleven teams gingen naar een tweede groepsfase, waar precies hetzelfde gebeurde, tot er acht overgebleven teams waren.

Deze acht teams staan nu in de play-off en nu verliezen betekent dat je toch 35.000 dollar hebt verdiend. Maar dat kan per gewonnen wedstrijd dus nog flink oplopen. Overleef je de eerste ronde, dan heb je minimaal 70.000. Wordt je tweede, dan ga je met 150.000 dollar naar huis, en de winnaar pakt de hoofdprijs van 500.000 dollar .

Wie zijn de kanshebbers?

Natus Vincere PGL Major Stockholm 2021. © PGL Esports

De twee teams die het meeste kans hebben om het toernooi te winnen zijn Natus Vincere en FaZe Clan . Natus Vincere is een team dat bestaat uit spelers van Oekraïne en Rusland, en was het onbetwist beste team vanaf vorig jaar juli tot en met het begin van dit jaar. Daarna gingen de prestaties achteruit, en moet het team genoegen nemen met een achtergrondrol, maar tijdens dit toernooi heeft het team laten zien dat het nog zeker wat in zijn mars heeft. Let vooral op superster s1mple, die al meerdere malen heeft laten zien dat hij de allerbeste speler in de wereld is.

FaZe Clan is het team dat eigenlijk het stokje overnam van Natus Vincere als beste team. Het team, met leden uit de hele wereld, won de afgelopen twee grote evenementen en was de topfavoriet om het toernooi te winnen, maar tijdens het toernooi zelf is nog niet alles van een leien dakje gegaan. Toch zou het kunnen dat het team nog in het toernooi moet groeien en dat het uiteindelijk toch de hoofdprijs in ontvangst neemt, maar daarvoor zal het team wel heel snel moeten verbeteren .

Waar kan ik het kijken?

De wedstrijden zijn vanaf donderdag tot en met zondag live te zien, en zullen meestal rond een uur of 4 ‘s middags beginnen. De wedstrijden zijn natuurlijk te bekijken in het Sportpaleis in Antwerpen, maar iedereen die de toch niet kan maken, of geen kaartjes heeft, kan het kijken op het Twitch-kanaal van de organisator: PGL .