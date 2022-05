In het centrum van Antwerpen lopen normaliter mensen met tassen vol met nieuw gekochte kleding en zitten de terrasjes vol met mensen die onder het genot van een lekker biertje genieten van het weer. Dit weekend was dit ook het geval maar in plaats van reguliere kleding had bijna iedereen een jersey aan van hun Counter-Strike: Global Offensive team en tegen twee uur liep iedereen richting het Sportpaleis.

De acht beste Counter-Strike: Global Offensive-teams uit de wereld kwamen bijeen in Antwerpen voor de PGL Antwerp Major 2022 , het meest prestigieuze CS:GO toernooi van het jaar. De winnaars gaan naar huis met de hoofdprijs van 500.000 dollar en de kennis dat zij het beste team zijn in de wereld.

Fantastisch publiek

Golden Hornets Vitality © PGL

Het Sportpaleis in Antwerpen is normaal dé plek voor K3-fans, maar waar normaal drie popsterren op het podium te zien zijn, speelden nu constant twee teams Counter-Strike voor een enthousiast publiek van 16.000 man . De menigte in de zaal had het erg goed naar hun zin tijdens het toernooi en tijdens de finale tikte het oorverdovende geluid zelfs de 108 decibel aan, vergelijkbaar met een heftig rock concert, en dat was alleen nog maar het publiek!

Wanneer de wedstrijden tussen de top acht op bepaalde momenten wat saaier begonnen te worden vanwege een flinke voorsprong of time-outs, gingen de waves rond in het publiek en werden er ludieke leuzen de ether ingeknald. Vooral de supportersclub van het eerder uitgeschakelde topteam van Vitality, de zogenaamde Golden Hornets , zorgden voor de sfeer in het Sportpaleis. Deze Fransen gekkies hadden twee drummers bij zich om hun leuzen bij te zetten, een coördinator voor de perfecte choreografie en tientallen superfans die als eerste de zaal ingingen en als laatste er weer uitkwamen. En dat alles zonder hun eigen team in de top acht!

Niet voor niets topfavorieten

Oleksandr "s1mple" Kostyliev PGL Major Antwerp 2022 © PGL

De absolute favorieten van het evenement, het volledig internationale FaZe Clan en het Russisch-Oekraïens-gemengd team van Natus Vincere , hadden weinig problemen om hun plekje in de finale te boeken.

Natus Vincere (NaVi), met de superster Oleksandr "s1mple" Kostyliev, begon hun finaletour tegen het Deense Heroic, momenteel gezien als de ‘slechteriken’ van Counter-Strike: Global Offensive. De twee teams gingen in de eerste twee mappen gelijk met elkaar op, maar het constante boegeroep van het publiek elke keer als Heroic in beeld kwam, zou vast niet geholpen hebben en Natus Vincere stroomde door naar de halve finale . Daar kwamen ze de Finse organisatie ENCE tegen, maar daar maakte ze vrij snel korte metten mee.

FaZe Clan, onder leiding van Counter-Strike-veteraan Finn "karrigan" Andersen , speelde in de kwartfinale tegen de Ninjas in Pyjamas uit het land van Ikea en iconische gehaktballetjes. Alleen de tweede map bleek een probleempje te zijn voor FaZe Clan, maar de Zweden konden niet op tegen de aanhoudende agressie. In de halve finale nam FaZe het op tegen de Russen van Spirit. Dit jonge team gaf zich niet gemakkelijk gewonnen en vooral de tweede map was een nagelbijtertje. FaZe Clan wist uiteindelijk, na drie overtimes en achttien rondes extra, de winst te pakken.

Droomfinale

s1mple en Karrigan fistbump © PGL

De finale ging tussen FaZe Clan en Natus Vincere, de droomfinale waar iedereen op had gehoopt. NaVi was de winnaar van de vorige major en wou koste wat het kost hun titel verdedigen. En FaZe Clan liep in 2018 de major mis en is sindsdien gebrand om die fout te herstellen. Het publiek ging helemaal wild tijdens de finale en je zag de spelers op het podium genieten van deze intense aandacht. Sterspelers zoals s1mple en Rain zwiepen de menigte nog verder op na elke intense ronde.

Tijdens de eerste map stond Natus Vincere ver achter, maar door de vele jaren ervaring en een beetje magie wist het Oost-Europese team de overtime te forceren. FaZe wist toch nog de map in hun voordeel om te zetten, 1-0 voor dus . In het publiek ontstond op hetzelfde moment ook een wedstrijd in wie het hardste hun team kon ondersteunen. Ook daar leek FaZe ook maar net de voorsprong te nemen.

Tijdens de tweede, en tevens laatste, map van het toernooi liep FaZe Clan al vrij snel uit. Ook al kwam Natus Vincere dichtbij, de overwinning was uiteindelijk voor het internationale team, FaZe. Overigens de eerste keer in Counter-Strike-geschiedenis dat een internationaal team de ultieme prijs won .

Na de prijsuitreiking liep het Sportpaleis langzaam leeg en leek de rust in Antwerpen weer terug te keren. De wedstrijd op het podium was afgelopen, maar de wedstrijd tussen fans van FaZe Clan en Natus Vincere ging ‘s nachts onder het genot van veel bier nog tot in de vroege uurtjes door .