Counter-Strike eindbazen gezocht voor Red Bull Flick!

Per qualifer is er plek voor 128 duo-teams. De vier beste duo's van ieder kwalificatie gaan door naar de grote finale op 12 december. Het winnende tweetalen mag zich het beste CS:GO-duo van Nederland 2020 noemen en krijgt een pakket met daarin een AOC gaming monitor, HyperX-headset, -keyboard, -muis en -muismat.

Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) is al jaren een van de allergrootste esports ter wereld. Met gigantische toernooien en daarbij behorende prijzenpotten staat de game in de top van de professionele gamingwereld. Normaal speel je CS:GO in teams van 5-tegen-5, maar bij Red Bull Flick strijden duo's tegen elkaar.

