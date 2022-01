Als een Dakar begint, zijn er een paar dingen waarvan je weet dat ze zullen gebeuren. Er zal een start zijn. Er zal een finish zijn. Sommigen zullen het einde halen, en sommigen niet. Veel deelnemers zelfs niet. De Dakar heeft de gewoonte om de race van een deelnemer te beëindigen op een manier die ze niet verwachten, en het verandert levens op een manier die ze nooit hadden kunnen voorstellen. Met nog een Dakar in de boeken - dit is de 44e editie van de race - is het makkelijk om te zeggen dat deze rally 'gewoon nog één in de boeken' is.

Niets is minder waar. Hoewel de race van dit jaar een aantal klassieke gevechten kende, is er nog veel meer gebeurd - laten we eens een kijkje nemen.

Red Bull off-road Junior Team bij de finish © Flavien Duhamel

01 Seth Quintero zet een nieuw Dakar Record: 11 etappe overwinningen

Als er iets is dat niemand had kunnen voorspellen, dan was het dit: een 19-jarige coureur die zo dicht bij de legendarische 'sweep' van etappezeges komt. Na een openingsetappe met veel spektakel werden de Dakar-zege-dromen van Seth Quintero met de grond gelijk gemaakt toen hij in de tweede etappe een mechanisch defect kreeg en naar de finish moest worden gesleept. Hij was nog in de race, maar niet meer in de race voor de eindzege. Dat gaf hem echter een nieuw doel: etappe-overwinningen. Samen met zijn co-piloot Dennis Zenz stormden hij vervolgens door elke klassementsproef heen en wonnen tot het einde van de rally.

Quintero won in totaal 11 etappes en versloeg daarmee het vorige record, dat al meer dan 30 jaar stond. Nog indrukwekkender is dat hij dat op zo'n jonge leeftijd deed, met zo'n jonge auto - een waar testament voor zijn vaardigheid als coureur, de co-piloot en het team om hem te helpen daar te komen. Naast hem leverde teamgenote Cristina Gutiérrez een sterke strijd - ze vormde af en toe een bedreiging voor zijn overwinningen, maar wat belangrijker was: ze werd derde op het podium. "It's been quite the ride", zei Quintero over zowel de etappezeges als de weg ernaartoe.

It's been quite the ride Seth Quintero

De Audi in de lucht © Flavien Duhamel

02 Audi komt elektrisch naar de Dakar - in stijl

Audi Motorsport was niet het eerste team dat elektrische motoren meenam naar de Dakar, maar ze waren wel de eersten die het met zoveel stijl - en oprechtheid - deden. Hoewel pech door kleine botsingen op de harde ondergrond hen ervan weerhield om competitief te zijn in het algemeen klassement, won elke coureur van die auto een etappe - inclusief T1-klasse rookies Matthias Ekström en co-coureur Emil Bergkvist . Hoewel ze niet met Nasser Al-Attiyah vochten in het algemeen klassement, vochten ze wel met hem in de etappes. Het grootste succes voor hen? Het is duidelijk - de elektrische auto werkt. Er waren geen brandstof- of vermogensproblemen die voor vertraging zorgden. Kijk er dus naar uit dat ze volgend jaar komen vechten!

03 De Dakar Classics heersten in het bivak

Vorig jaar was de eerste editie van de Dakar Classic, met 24 inschrijvingen. Dit jaar? Meer dan 140. De in het oog springende klassieke auto's waren overal in het bivak te vinden en trokken iedere keer de aandacht. Van een Jacky Ickx Porsche tot een aangepaste Fiat Panda, de klassiekers maakten er een show van. Auto's die ouder zijn dan sommige huidige Dakar-winnaars paradeerden door Saoedi-Arabië.

Sam Sunderland bij de finish © Flavien Duhamel

04 Sam Sunderland wint

Sam Sunderland en GasGas winnen! Bij aankomst aan de finishlijn kon de Brit het niet geloven - hij was er zelfs niet zeker van dat hij gewonnen had. Pas toen Dakar-chef David Castera hem kwam feliciteren, drong het tot hem door. Na twee jaar zonder overwinning in Saoedi-Arabië, waren de drie merken van de KTM Group - KTM, GasGas en Husqvarna - hongerig naar een overwinning. Niemand had hen die overwinning met meer plezier kunnen bezorgen dan Sunderland, die net voor deze rally overstapte naar het GasGas-team. "Deze overwinning voelt nog beter dan de eerste," zei Sunderland.

Interessant weetje - dit maakt hem de eerste rijder die op twee verschillende motoren wint sinds Dakar-legende Richard Sainct hetzelfde deed in 2003. Het is ook een opluchting voor Sunderland, die tot laat in de laatste twee races op jacht was naar de overwinning. De titel weer mee naar huis nemen zal hem zeker de man van het uur maken en hem een geweldige voorsprong geven op het FIA 2022 Wereldkampioenschap Cross Country.

Deze overwinning voelt nog beter dan de eerste Sam Sunderland

Dmitry Sotnikov bij de finish © Flavien Duhamel

05 Kamaz toont opnieuw dominantie en vergrendelt het podium

De heerschappij van de Blue Armada was zo compleet tijdens deze editie van de Dakar, dat de interne teamstrijd het interessantst werd - Dakar-winnaar Edouard Nikolaev tegen Dakar-winnaar Dmitry Sotnikov . Voor de tweede keer op rij kwam Sotnikov als winnaar uit de strijd. De gehele top 4 staat op naam van Kamaz.

Dakar Daily – Stage 12

06 Nasser eist glorie op in het Midden-Oosten

De Prins van de Duinen, afkomstig van het Arabisch Schiereiland, stond te popelen om eindelijk een Dakar-zege te pakken in Saoedi-Arabië. Hij voegt zijn vierde trofee toe aan de kast, wat hem in een zeldzame categorie plaatst. Hij gaf een masterclass in zowel strategie als snelheid, waardoor hij onaantastbaar was. Hoewel Sebastian Loeb hem af en toe op de hielen zat, ging de winst altijd naar Al-Attiyah.

Het was heel belangrijk voor me om te winnen, want nu is de rally in onze regio. We eindigden tweede tijdens de eerste twee Dakars hier, en nu hebben we de overwinning Nasser Al-Attiyah

07 Wat gaat er volgend jaar gebeuren? Sowieso een geweldige Dakar

Als het evenement ten einde loopt en iedereen (heel gelukkig) terug naar huis gaat, kun je je afvragen wat er volgend jaar zal gebeuren. En het antwoord is altijd hetzelfde: het wordt net zo spannend - en totaal anders. Tot ziens in het stof!