Dakar 2022 is aan!

01 Auto’s – Nu al een episch gevecht

Er heeft zich een nieuwe speler bij de auto’s gemeld. En het is zeker niet de minste, met Audi. De Duitsers laten ook duidelijk weten wat hun bedoeling is, want ze zetten gelijk twee topfavorieten achter het stuur van hun RS Q e-tron, een hybride offroad-monster. Zo strikten ze zowel Carlos Sainz (winnaar in 2010, 2018 en 2020) als Stéphane Peterhansel, zodat direct succes mogelijk moet zijn met Audi’s rallybolide. Vooral met Peterhansel hebben ze een zeer sterke troef in handen, want de Fransman wordt niet voor niets Mister Dakar genoemd. Hij won maar liefst veertien Dakar-titels, verdeeld over motor en auto. Aan de rijders zal het dus vast niet liggen, maar de vraag is vooral hoe goed de gloednieuwe RS Q e-tron zal zijn. De wagen werd uitgebreid getest, maar reed nog geen enkele rallywedstrijd. Hoe succesvol de Audi straks daadwerkelijk is, moet dus nog blijken.

Dakar team © Rode Stier

In ieder geval moeten ze dealen met stevige concurrentie. De zwaarste tegenstand komt uit de hoek van Toyota, waar Nasser Al-Attiyah klaar zit om weer eens een Dakar Rally te winnen. De afgelopen twee edities kwam hij namelijk als tweede over de finish en op die plek wil hij niet nogmaals eindigen. Ook profiteren zij volop van de terreinkennis die Yazeed Al-Rajhi, de local favorite in Saudi-Arabië, heeft. Outsiders voor de titel zijn er ook, met het gerenommeerde Prodrive. De Engelse autobouwer heeft een sterk duo in hun BRX Hunter T1+ zitten met negenvoudig WRC-kampioen Sébastien Loeb en de zeer ervaren Nani Roma.

02 Motoren – Drie op een rij

Na behoorlijk wat mislukte pogingen was het in 2020 eindelijk raak voor Honda. De Japanse motorgigant wist de achttien jaar durende hegemonie van KTM te doorbreken. Het bleek ook zeker geen eenmalig succes te zijn, want ook de Dakar Rally van 2021 werd door Honda gewonnen. Dat wist Kevin Benavides voor elkaar te krijgen, maar juist deze Argentijn verliet het team en staat nu te shinen in de kleuren van… juist, KTM. Een pikante transfer, maar het geeft ook gelijk aan hoe stevig dit Dakar-gevecht bij de motoren wordt gespeeld. Met redelijk gelijke kaarten op tafel kunnen we wederom een spektakel verwachten. KTM zet uiteraard niet alleen de huidige Dakar-winnaar Benavides in, maar ook Toby Price (zege in 2016 en 2019) en Mathias Walkner (zege in 2018). Een sterk team dat het dus opneemt tegen de vier toppers van Honda: Ricky Brabec, Jose Ignacio Cornejo, Joan Barreda én de nieuwe aanwinst, Pablo Quintanilla.

Dakar - Motor © Rode Stier

Het is ook zeker mogelijk dat een ander merk ditmaal met de zege ervandoor gaat. GASGAS en Husqvarna hebben namelijk extreem getalenteerde rijders, zoals Sam Sunderland en Skyler Howes, op hun materiaal zitten. En dat het meer dan prima spul is, blijkt wel uit het feit dat ook deze motoren uit de KTM-fabriek komen. Ook Yamaha geeft weer acte de présence, maar het is zeer de vraag of zij een stevige vuist kunnen maken tegen het dominerende geweld van KTM en Honda. De afgelopen jaren bleek dat niet het geval te zijn, maar wellicht verrassen ze dit jaar met Adrien van Beveren, Andrew Short of Ross Branch.

03 Trucks – Zekerheidje voor Kamaz?

Als je ergens je geld op in moet zetten, dan kun je dat maar beter op de winnaar van het truck-klassement doen. Geen 100 procent-garantie uiteraard, maar de kans is aanzienlijk dat een Kamaz-rijder er met de zege vandoor gaat. De teller van de Russen staat inmiddels op achttien zeges en er lijkt op dit moment niemand te zijn die maar enigszins in de buurt van Kamaz kan komen.

Dakar Truck © Rode Stier

De hoop op een beetje spanning komt vanuit Martin Macik en de Nederlander Janus van Kasteren (beiden met Iveco). Vooral de Tsjech lijkt zich steeds beter te kunnen weren tegen het Russische geweld. Tijdens de afgelopen editie kwam hij net naast het podium te staan, maar wellicht kan hij zich nu wel tussen de Kamaz’en wringen? Dat zou al een wereldse prestatie zijn.