Groot verschil met Price

Het duo vormde in 2015 zelfs een team, waarna Price met succes zich op het rallyrijden richtte. Sanders stapte een jaar later in de voetsporen van zijn landgenoot, door als jongste rijder het Australisch off-road kampioenschap te winnen. Een titel die Price eveneens in het verleden wist te winnen. Ze lijken zodoende hetzelfde pad te bewandelen, maar toch is er een groot verschil tussen de twee. Price ging namelijk met veel meer rally-ervaring naar de Dakar, terwijl Sanders enkel de Andalucia Rally op zijn CV heeft staan. Dat deed hij begin oktober overigens helemaal niet verkeerd, gezien zijn elfde plek in de eindstand en een etappezege tijdens de laatste proef.

Ik weet niet of het haalbaar is, maar het is wel mooi om deze Dakar als beste rookie te eindigen. Dat kan ik namelijk maar één keertje voor elkaar krijgen

Geen specifiek doel

Sanders lijkt een snelle leerling. Ook teammanager Jordi Viladoms ziet dat. De afgelopen maanden leerde hij de Australiër hoe je met navigatie moet rijden. “We hoeven hem niet uit te leggen hoe je een motor moet rijden, maar omgaan met een roadbook vergt enige kennis en ervaring. We geven hem de kans om die skills op te bouwen. Zodoende leggen we tijdens deze Dakar totaal geen druk op zijn schouders.” Overigens is de voormalig Dakar-rijder nu al onder de indruk van Sanders’ capaciteiten. “Hij leert snel, maar ik zie veel belangrijkere eigenschappen bij hem. Hij beschikt over de juiste mentaliteit om ver te komen.”

