Voor motorsportfans is er natuurlijk geen betere manier om het nieuwe jaar in te duiken dan het volgen van de Dakar Rally. En het belooft een prachtige editie te worden, te danken aan een loodzware route en de stevige competitie die aan de start verschijnt. Bij de motoren zijn alle ogen vooral gericht op de fabrieksmannen van KTM en Honda. Deze strijd moet je echt scherp in de gaten houden, want het belooft een spektakel te worden. De reden? De twee fabrikanten zijn al jaren in een fel gevecht beland om te laten zien wie nu de daadwerkelijke baas is binnen de rallywereld. In het Saoedische zand wist Honda al tweemaal de eindzege te behalen en dus is KTM nu vooral aan zet om tegengas te geven.