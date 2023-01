01 Motoren

Extreem spannende strijd met twaalf (!) kanshebbers

Het verschil tussen de beste motorrijders in de Dakar Rally is ongekend klein te noemen, want na een week knallen door de ruige zandvlaktes van Saoedi-Arabië kijken maar liefst twaalf man nog uit naar de eindoverwinning. Na 30,5 wedstrijduren is het verschil tussen klassementsleider Skyler Howes en de nummer twaalf, Lorenzo Santolino, slechts ietsje meer dan een half uur. Husqvarna-rijder Howes (die mogelijk de eerste zege voor Husky kan behalen) zal uiteraard alles op alles zetten om zijn tijdsvoordeel in die tweede week vast te houden, maar gemakkelijk gaat dat niet worden.

Er jagen heel snelle en vooral ervaren mannen op de Amerikaan. Zo wordt hij achtervolgd door Red Bull KTM Factory Racing-rijders Kevin Benavides en Toby Price , die beiden al eens de Dakar Rally wisten te winnen . Verder moet Howes ook uitkijken voor één van zijn beste vrienden, Mason Klein. De jonge Amerikaan, rijdend voor het Nederlandse BAS World KTM Racing Team, maakt evenals vorig jaar veel indruk. Hij greep al naar een etappezege en maakt serieus veel kans om zichzelf op het eindpodium terug te zien. Echt knap , aangezien hij geen fabrieksrijder is.

Kevin Benavides © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Beide gestarte Nederlanders beleven een zware rally, maar zitten na de eerste week nog in de race. Debutant Wesley Aaldering laat zien dat hij zich prima staande weet te houden met een 44e positie tijdens de rustdag, terwijl Mirjam Pol de leiding heeft in het damesklassement en geen druk van de rest van het klassement voelt. Nu is het enkel zaak om te finishen, wat al geen gemakkelijke missie is tijdens de Dakar Rally. Gelukkig weet de Twentse prima hoe ze dat moet doen, want tijdens haar negen vorige deelnames, viel ze slechts één keertje uit.

02 Auto's

Wie kan Al-Attiyah nog bedreigen?

Hoewel Audi in de eerste week al vol in de aanval ging, lijkt Nasser Al-Attiyah nauwelijks problemen te ondervinden tijdens deze vierde editie op Arabische bodem. De Qatarese rijder heeft een ruime buffer op weten te bouwen ten opzichte van de concurrentie . En die ‘tegenstand’ komt niet eens van de gevreesde Audi-mannen. Eentje is definitief uitgeschakeld ( Peterhansel verliet de rally door een crash en daaropvolgende rugblessure voor navigator Boulanger) en de andere twee RS Q E-Tron’en vinden we na week 1 op de posities 35 en 100. Audi zal dus geduld moeten tonen om de Dakar Rally te winnen.

Toyota lijkt daarentegen het volledige eindpodium te gaan vullen. Al-Attiyah koerst in de Saoedische duinen richting een tweede opeenvolgende zege, terwijl de Zuid-Afrikaan Henk Lategan zich wellicht op mag gaan maken voor zijn eerste grote succes in de Dakar Rally.

Nasser Al-Attiyah © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Datzelfde geldt ook voor debutant Lucas Moreas. De Braziliaanse rallykampioen imponeert en rijdt een steady race, waardoor hij zichzelf na de eerste week op plek drie terugziet. Maar, het blijft uiteraard de Dakar Rally, en de deelnemers staat nog een loodzware tweede week te wachten.

Nederlands succes lonkte voor Erik van Loon , zeker nadat hij in de tweede etappe slechts veertien seconden tekortkwam om zijn eerste dagzege te pakken. Hij leek daarna onderweg te zijn naar een top-tien in de eindklassering, maar vlak voor de rustdag ging het goed mis voor Van Loon. Na een zware crash moest hij per helikopter naar het ziekenhuis gebracht worden. Gelukkig viel de lichamelijke schade mee, maar meldde de Nederlandse rijder alsnog vervelend nieuws. De nummer vier van 2015 zwaait na dertien deelnames namelijk af als Dakar-rijder.

03 LW PROTO

België vs USA

Een unieke prestatie zal het zijn, als Guillaume De Mevius in zijn OT3-buggy het voor elkaar weet te krijgen om de sterke Amerikanen achter zich te houden. Voor het laatste Belgische succes in de Dakar Rally moeten we namelijk terug naar 1985 . In dat jaar weet Gaston Rahier zijn tweede Dakar op rij te winnen bij de motoren. Nu lonkt er dus succes voor onze zuiderburen bij de Lightweight Proto’s.

Maar, onheil ligt altijd op de loer in de Dakar Rally én De Mevius zal het tempo hoog moeten zien te houden. Hij mag namelijk zeker een aanval verwachten van Austin Jones, de SSV-kampioen van 2022. Het lijkt vooral tussen deze twee jonge rijders te gaan, maar ook leeftijdsgenoot Seth Quintero zal zeker nog zorgen dat hij in de buurt van De Mevius en Jones gaat komen. De Amerikaan kende veel pech en moet een achterstand van ruim een uur goed zien te maken. Een lastige opgave, maar in de Dakar Rally is niets onmogelijk .

Beste Nederlander is momenteel Hans Weijs , die met P9 zich prima in de top-tien heeft weten te nestelen. Anja van Loon , de vrouw van autorijder Erik, beleeft een prima debuut en staat knap twaalfde.

Austin Jones © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

04 SSV

Kwartet strijdt om titel

Sowieso kronen we ditmaal een nieuwe Dakar-koning in de SSV-klasse, maar wie wordt het? Er zijn nog vier rijders die een serieuze kans maken en alle vier hebben ze nog geen Dakar-titel achter hun naam staan. Momenteel heeft de talentvolle Rokas Baciuska de beste papieren, maar dat wil nog niets zeggen voor de tweede week. Op minder dan tien minuten staan namelijk drie stevige concurrenten, met onder meer Marek Goczal én zijn 18-jarige Eryk . Zoonlief maakt een verpletterend Dakar-debuut en staat momenteel derde in de tussenstand. Ook niet uit te vlakken is Gerard Farres Guell . De Spanjaard heeft veel ervaring met het Dakar-spelletje en kan zomaar toeslaan in de tweede, cruciale week.

Rokas Baciuska © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Naast de strijd om de zege vindt er ook een stevig gevecht plaats om te zien wie de snelste Nederlander in de SSV-klasse zal zijn. Gaat het Gert-Jan van der Valk (P20) of Paul Spierings (P21) worden? Over een kleine week weten we het antwoord.

05 Trucks

Nederlandse eindzege is mogelijk

Met het afwezige Russische Kamaz is het truckklassement in de 2023-editie ongemeend spannend. Na week 1 is duidelijk zichtbaar dat zich een strijd aftekent tussen Tsjechië en Nederland en dat vier rijders zich met dit gevecht bemoeien.

De beste kaarten op dit moment zijn in handen van Ales Loprais, maar er rest dus nog een tweede week. En dan is een kwartier aan tijdsverschil geen riante voorsprong te noemen. De Tsjech wordt namelijk flink op de huid gezeten door twee Nederlandse equipes met krachtige Iveco’s. Zowel Martin van den Brink als Janus van Kasteren gaan volop in de aanval. Daarnaast moet Loprais ook zeker nog rekening houden met zijn landgenoot Martin Macik . Hij liep in de beginfase van de rally flink wat achterstand op, maar kruipt langzaam richting die koppositie . Ook een noemenswaardige rally zet Mitchel van den Brink neer. De 20-jarige zoon van Martin rijdt voor het eerst voor eigen kansen en staat momenteel knap vierde. Hoewel hij tegen een achterstand van bijna twee uur kijkt, kan Mitchels Dakar al niet meer stuk. De Harskamper sleepte namelijk zijn allereerste Dakar-etappe in de wacht én is zodoende ook de jongste trucker die dat voor elkaar kreeg.

De Dakar Rally 2023 op de voet volgen?

