8 lessen die we leerden in de woestijnduinen tijdens de Dakar Rally 2026

In het zand van Saoedi-Arabië werden door het hele veld nieuwe legendes geschreven toen de 48e editie van de Dakar Rally in een recordtempo naar de finish in Yanbu raasde, met Dakaristen uit Azië, Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Er waren voor het eerst winnaars, de dichtstbijzijnde finish ooit in de geschiedenis van de race en een zesde bekroning voor een Dakar megaster. Hier zijn de belangrijkste punten van de Dakar Rally 2026

01 Het is echt niet voorbij tot de geblokte vlag

Twee seconden was de overwinningsmarge voor Luciano Benavides , want de Argentijnse ster werd voor het eerst Dakar-racekampioen met de kleinste marge in de geschiedenis van de race. Het was vanaf de eerste dag een dramatische Bike race, met titelverdediger Daniel Sanders als de te kloppen man op de Red Bull KTM Factory Racing motor, maar toen hij na een enorme crash terugviel in de rangorde, pakte Benavides het tempo op en dichtte een enorm gat naar voren om de leiding over te nemen.

Tweevoudig Amerikaans kampioen Ricky Brabec en het Honda-team vochten terug, heroverden de leiding en leken klaar om in de slotfase naar de overwinning te cruisen, nadat ze aan de slotfase waren begonnen met een voorsprong van 3m20s op de jongere Benavides-broer. Benavides gaf de hoop echter nooit op en zette door tot het einde. En toen Brabec op 7 km van de finish een navigatiefout maakte, sprong de Argentijn toe en racete naar huis met een overwinningsmarge van slechts twee seconden, waarmee hij zijn broer Kevin opvolgde als Dakar Rally-kampioen.

Er ontstonden ongelooflijke taferelen toen de KTM-crew uit hun dak ging en Honda's wereld om hen heen ineenstortte in een finish die zijn gelijke niet kende in de Dakar Rally.

Pure extase bij de nieuwe kampioen na een laatste rit naar de overwinning © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Broers Luciano en Kevin Benavides zijn nu beide Dakar Rally winnaars © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

"Ik kan het niet geloven! Ik ben nooit gestopt met dromen. Met slechts twee seconden verschil winnen is onwerkelijk. Ik werd vandaag wakker vol motivatie en energie, vol vertrouwen in mezelf om te doen wat ik kan. Dat is de sleutel tot succes in de Dakar," zei de inwoner van Salta. Mijn broer Kevin won met 43 seconden in 2023 en dat was de niptste finish ooit. Nu heb ik met twee seconden gewonnen. Twee seconden na twee weken en meer dan 8.000 km is moeilijk te geloven."

In zijn negende Dakar Rally onthulde de jongere broer Benavides hoe hij zijn eerste titel opeiste: "Ik heb nooit opgegeven. Ook al verloor ik vandaag tijd, ik kon Ricky zien en hij was aan het pushen. Ik zei tegen mezelf: 'Oké, het is niet voorbij tot het einde', en in de laatste kilometers maakte hij een fout en ik kwam goed terecht. Dus nu is het tijd om het te gaan vieren met een groot feest in Argentinië. Het is tijd om het te vieren met mijn familie, mijn vrienden en mijn sponsors - de mensen die me hier gebracht hebben."

Benavides gaf de achtervolging over meer dan 8.000 km nooit op © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Met twee seconden verschil winnen na twee weken en meer dan 8.000 km is moeilijk te geloven Luciano Benavides

Het was zwaar voor de tweevoudig kampioen Brabec en een andere tweevoudig winnaar had wat troostende woorden. "Ik ken het gevoel voor Ricky. Ik verloor met 43 seconden van Kevin Benavides in 2023 en dat deed echt pijn, dus om met twee seconden te verliezen zou verschrikkelijk zijn," zei Toby Price . "Dat het daar op neerkomt na twee weken racen in de woestijn, is geweldig. Gefeliciteerd Luciano met zijn overwinning. Nu zijn de Benavides-jongens Dakar-winnaars en dat is cool. Het zou leuk zijn geweest om Ricky zijn derde te zien worden, maar het is ook cool om Luciano zijn eerste te zien worden."

02 De Koning van de duinen is niet te stoppen

De leiding in de Ultimate Car categorie wisselde twee weken lang tussen Dacia, Ford en Toyota en nadat Toyota vorig jaar domineerde, behaalden 10 verschillende coureurs van vijf fabrikanten individuele etappezeges in de 2026 race.

Vijfvoudig Darkar Rally kampioen Nasser Al-Attiyah leidde het klassement na etappe 6 en bleef gedurende de hele rally bij de koplopers, maar het was op etappe 10, toen de Dakar-rijders de grootste duinen van de rally tegenkwamen, dat de Qatarese legende in zijn element was en een overweldigende voorsprong nam.

Nasser Al-Attiyah en Fabian Lurquin zijn de Dakar 2026 kampioenen © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Terwijl Al-Attiyah een constante snelheid produceerde terwijl hij zijn weg vond door de woestijn, verloren zijn Ford rivalen Mattias Ekström , Mitch Guthrie Jr. en uiteindelijk Carlos Sainz tijd door navigatiefouten.

De runner-up van 2025, de Zuid-Afrikaan Henk Lategan, kwam naar voren als een serieuze mededinger, maar werd getroffen door een reeks rampen, terwijl Nani Roma in contact bleef, maar het gat van negen minuten niet kon dichten, terwijl Al-Attiyah een schitterende zesde Dakar-kroon opeiste met zijn vierde constructeur.

"We hebben heel hard gewerkt sinds vorig jaar. Ik laat misschien nog niet veel emotie zien, maar het is er wel," zei Al-Attiyah bij de finish. "We zijn zo blij om te winnen. Ik denk dat we het verschil hebben gemaakt op de tweede dag van de marathonetappe door een voorsprong van 12 minuten op te bouwen. Gisteren was ook belangrijk. Toen wisten we dat we de wedstrijd hadden gewonnen. Dit is mijn zesde overwinning, maar ik moet het record van Peterhansel verbreken."

Mattias Ekström and Emil Bergkvist on stage in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nasser Al-Attiyah makes short work of the towering dunes © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Making tracks: Two-time Dakar champion Nani Roma in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Cristina Gutiérrez and Pablo Moreno © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Daniel Sanders casts a giant shadow racing from dawn until dusk © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger in their Dacia Sandrider © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Desert trails: Luciano Benavides charges through the dunes on his KTM © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool

We zijn zo blij om te winnen. Ik denk dat we het verschil hebben gemaakt op de tweede dag van de marathon etappe door een voorsprong van 12 minuten op te bouwen. Nasser Al Attiyah

03 Sanders rijdt door de pijngrens

Titelverdediger Daniel Sanders racet door ondanks een gebroken sleutelbeen © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

Nadat hij in 2025 de Dakar-titel opeiste door vanaf de openingsetappe tot aan de finish aan de leiding te rijden, kreeg de titelverdediging van Daniel Sanders een harde klap toen hij zwaar ten val kwam in de duinen van etappe 10 en zijn sleutelbeen en borstbeen brak. De Australiër stond op dat moment aan de leiding in de Bike-klasse na een paar briljante ritten in de dagen ervoor.

"Helaas hebben we wat botten gebroken. Het was behoorlijk eng. Bij 140 km ging ik over een duin en landde ik bijna op Tosha (Schareina). Ik stond op en wist dat het sleutelbeen gebroken was en ook het borstbeen," zei Sanders. "Ik heb veel pijn. Nu ga ik terug naar het team om de verwondingen te evalueren."

In de ware geest van Dakar kameraadschap onderbrak Honda rivaal Ricky Brabec zijn race om de getroffen Aussie te helpen. Hij zorgde ervoor dat Sanders niet in gevaar was en hielp hem zijn KTM op te pakken. Verbazingwekkend genoeg reed Sanders de resterende 200 km door de duinen om de etappe te voltooien ondanks zijn verwondingen.

Sanders pakte de vijfde plaats ondanks de enorme pijn van zijn verwondingen © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Ik zou niet gefinisht zijn als ik niet verder had willen gaan. Mama en papa hebben geen opgevers grootgebracht. Tenzij ze me uit de race slepen, stop ik niet. Daniel Sanders

"Ik zou vandaag niet gefinisht zijn als ik niet door had willen gaan," zei Sanders na zijn val. "Mama en papa hebben geen opgever opgevoed. Tenzij ze me uit de race slepen, stop ik niet."

Toch was dat niet het einde van de Dakar van de Red Bull KTM Factory Racing-rijder: hij reed door om toch nog vijfde algemeen te worden en ging vervolgens zijn teamgenoot Luciano Benavides feliciteren met zijn overwinning - hij tilde de Argentijn op zijn schouder!

"Bij de finish had ik zoveel pijn dat ik gewoon wilde gaan liggen. Toen vertelden ze me dat Luciano gewonnen had, dus ik haastte me naar hem toe om hem te feliciteren. Dat is de Dakar, het is pas voorbij als het voorbij is. Ik ben gewoon blij dat ik de finish heb gehaald."

The KTM crew celebrate Luciano Benavides's historic Bike win © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

04 Rokas rockt in de Stocks

De succesvolste Dakarist aller tijden, Stéphane Peterhansel , ging voor 2026 een nieuwe uitdaging aan: racen in de Stock-categorie in een Land Rover Defender. Hij kreeg toen te maken met een van de slechtste situaties uit zijn legendarische Dakar-carrière toen hij tijdens etappe 10 over de top van een enorme duin crashte en zijn Defender vast kwam te zitten onderaan de duin en op de racelijn. De 14-voudige winnaar slaagde erin om zichzelf uit te graven ondanks de angstaanjagende situatie van auto's die op racesnelheid langs hem heen raasden.

Rokas Baciuška bagged the Stock win the brand new Defender entry © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

En toen crashte de reddingstruck achterop zijn Defender Dakar D7X R. "We waren bezig om los te komen toen er een truck aankwam die achterop mijn auto botste. 30 seconden daarvoor stond ik daar nog. Het is echt eng om achter een duin vast te zitten als er auto's en vrachtwagens aankomen. Het was een stressvolle situatie," zei Monsieur Dakar.

Peterhansel ging door tot het einde om de overwinning te vieren voor zijn teamgenoot Rokas Baciuška : "Het was een geweldig avontuur voor Defender. We hebben Toyota verslagen en een 1-2 gescoord," zei de Litouwer op de finishlijn. "Ik heb dit jaar veel geleerd, vooral van Stéphane Peterhansel. We zijn nu vrienden. Het is leuk om een fabriekscoureur te zijn. Het is zo moeilijk om er een te worden in Ultimate, maar het gaat me lukken."

Mitch Guthrie and Kellon Walch arrive in the marathon bivouac © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Cristina Gutierrez makes repairs at the first half of the Marathon Stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar rookie Johan Kristoffersson carries out an essential service © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Bivouac boss: Dania Akeel in Wadi ad-Dawasir © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Dakar winner and tent builder: Stéphane Péterhansel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Team-mates Toby Price and Henk Lategan put up their tents © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Bivouac life: Toby Price, Andrew Short, Guillaume De Mévius and more © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Sébastien Loeb and Edouard Boulanger make repairs © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Home comforts: Toby Price is ready for bed in the marathon stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool The Marathon bivouac in Wadi ad-Dawasir © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

05

Mede-rijder legende Mathieu Baumel's reis terug naar de hoogste trede van de Dakar Rally in de race van dit jaar is echt inspirerend. Afgelopen januari, toen hij op weg was naar de historische Rallye Monte-Carlo, stopte hij in de buurt van Reims om een defect voertuig te helpen. Maar terwijl hij ter plaatse was, botste een andere auto op de viervoudig Dakar-kampioen.

Mathieu Baumel is the first amputee to win a Dakar Stage © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Medici brachten hem in coma terwijl ze aan zijn benen opereerden. Ze redden zijn leven, maar moesten zijn rechterbeen amputeren. Sindsdien heeft Baumel zich weer fit gevochten en geleerd om een prothesebeen te gebruiken - en stond hij weer aan de start van de Dakar Rally van dit jaar als bijrijder van de Belg Guillaume de Mévius .

Na de eerste etappe op zondag stond de tweevoudig W2RC-kampioen weer op de hoogste trede als winnaar van de Dakar Rally en als allereerste geamputeerde die een Dakar-etappe won. "Wat een prestatie om een etappe te winnen, vooral de allereerste van de rally," straalde hij. "De eerste overwinning was gewoon dat je überhaupt aan de start stond. Nu is het nog beter: de etappe-overwinning en de leiding in de rally. Vanaf nu is alles een bonus."

06 De Ford Raptor T1+ houdt van racen op het scherpst van de snede

De lus rond Al Ula op Stage 3 bood perfecte omstandigheden voor de Ford M-Sport Ford Raptor T1+, want de auto's veroverden de top vijf plaatsen in het algemeen klassement met Mitch Guthrie aan de leiding voor privateer Martin Prokop. Mattias Ekström , Carlos Sainz en Nani Roma bezetten de posities P3, P4 en P5 achter hen, gescheiden door minder dan vier minuten. Roma en Ekström zouden die snelheid doortrekken tot aan de finish en de tweede en derde plaats opeisen in de Ultimate-klasse.

Maar terwijl Ford genoot van de snelle en rotsachtige eerste etappes, hadden de rivalen te lijden: de Dacia's van rallyleider Nasser Al-Attiyah en Sébastien Loeb kregen allebei twee lekke banden op etappe 3, waardoor de Qatari terugviel naar P10 algemeen, terwijl de negenvoudig WRC-kampioen een half uur verloor. Al-Attiyah vocht zich terug in de duinen om zijn zesde titel op te eisen, maar die vroege tegenslag haalde Loeb uit de strijd.

That's back-to-back podiums for Mattias Ekström in the Ford Raptor T1+ © Florent Gooden/DPPI/Red Bull Content Pool Nani Roma kept it on four wheels (mostly) to finish a superb second © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

"Het is niet geschikt voor onze auto's," zei Loeb. "We rijden op ongeveer 20 procent om lekke banden te voorkomen en we hadden ze nog steeds. Ik had twee lekke banden na 100 kilometer, terwijl ik er gisteren geen had."

Toyota had het ook moeilijk. Na een dominante overwinning in Fase 2 opende Seth Quintero de weg en verloor al zijn banden door lekrijden. Ford-privateer Denis Krotov gaf hem een reservewiel, maar de Amerikaan verloor nog steeds een uur.

Lekke banden zetten een streep door de campagne van Guillaume de Mévius, want de Belg verloor meer dan twee uur en zakte naar de 60e plaats toen hij zijn banden versnipperde op de scherpe rotsen. "Ik denk dat we de Dakar vandaag verloren hebben," zei de Belg aan de finish van etappe 3. "We hadden een lekke band en maakten verschillende fouten. Eerst moesten we wachten op Lionel [Baud], die ons een wiel gaf, maar hij kreeg ook een lekke band, dus gaven we het aan hem terug. We gingen zo goed mogelijk door en uiteindelijk gaf Maria Gameiro ons een wiel om de laatste kilometers af te leggen. Het is een zware dag om te verwerken."

Two-time Dakar champ Kevin Benavides makes his Challenger Class debut © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Stéphane Peterhansel is leading Land Rover's bid in the Stock class © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Press call: Nani Roma faces the press after Stage 11 © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Dakar winner Cristina Gutiérrez talks to the press after Stage 11 © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Seth Quintero lays on the charm for the media © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Rising star Edgar Canet of KTM Factory Racing © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

07 Op weg naar de rookie

Er waren een aantal grote namen die deelnamen aan hun eerste Dakar Rally en ze zijn allemaal op de een of andere manier verbonden met Sébastien Loeb. Achtvoudig World Rallycross kampioen Johan Kristoffersson debuteerde voor het RZR Factory team van Sébastien Loeb Racing in de SSX-klasse. Nu World RX zijn status als wereldkampioen verliest, maakt de veelzijdige Zweed na tien jaar dominantie de overstap naar een nieuwe serie.

"Het voelt alsof ik zonder parachute uit een vliegtuig spring, als ik eerlijk ben," bekende hij. "Ik spring meteen in de Dakar." De Zweed is geen complete onbekende in de rallyraces, want hij won het inaugurele Xtreme E kampioenschap, waarin hij Loeb en Cristina Gutiérrez versloeg.

Rallycross this is not: Johan Kristoffersson hits his first Dakar dunes © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

WRC-coureur Grégoire Munster deed ook mee aan zijn eerste Dakar, maar dan als bijrijder voor de Griekse privérijder Jourdan Serderidis. De 61-jarige nieuweling - die begon met rallyrijden na een toevallige ontmoeting met Sébastien Loeb tien jaar geleden - haalde de Luxemburgse racer over om zijn partner te worden nadat ze hadden deelgenomen aan de East Safari Classic Rally.

"Toen Jourdan dit idee opperde tijdens de rustdag in Kenia, zei ik dat het een heel slecht idee was," zei Munster. "Maar ik heb er zin in, want hoe vaak krijg je de kans om de Dakar te doen?" Zodra hij over de finish kwam, zat Munster op de eerste vlucht terug naar Europa, op tijd voor de Rally van Monte-Carlo en de start van het WRC-seizoen 2026 .

08 Henk Lategans stormloop op pech

Henk Lategan, tweede in de Ultimate-klasse in 2015, moet een goede kans maken om de prijs voor de meest veerkrachtige Dakar-racer te winnen. De Zuid-Afrikaan kreeg een recordaantal lekke banden in de eerste week, moest talloze reparaties uitvoeren aan zijn Toyota Hilux en moest een veiligheidsbril opzetten om Stage 9 te voltooien nadat zijn voorruit was gebroken door een botsing.

Er was nog meer drama voor Lategan in etappe 10 nadat het konvooi 's nachts ver weg van hun serviceteams kampeerde. Nadat hij zijn HiLux opnieuw had gerepareerd in het bivak, kwam de Toyota-ster zonder brandstof te zitten en moest hij door zijn teamgenoot Toby Price naar de finish worden gesleept.

Reparaties: Henk Lategan en Brett Cummings © Florent Gooden / DPPI / Red Bull Content Pool

"Alles wat fout kon gaan, is fout gegaan in deze race. Gisteren verloren we de stuurbekrachtiging en vandaag kwamen we zonder brandstof te zitten," zei Lategan. "Onze auto is mechanisch perfect, maar hij kan niet zonder brandstof. Gelukkig hadden we vandaag onze teamgenoot Toby achter ons rijden en hij sleepte ons naar de finish. Het voelt alsof het geluk echt boos op ons is geweest in deze rally."

De Dakar-goden bleven tekeer gaan tegen Lategan en tijdens etappe 11 kostte een kapot lager aan zijn linker achterwiel hem vier uur en betekende het einde van zijn Dakar. Natuurlijk weerhoudt dit hem er niet van om volgend jaar weer terug te komen.