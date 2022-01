De vraag is alleen hoeveel langer deze twee mannen zullen regeren in de Dakar Rally. Een volgende generatie staat namelijk klaar, maar zit daar ook een veelvraat als Peterhansel tussen? De afgelopen tien jaar waren er, naast Peterhansel en Sainz, slechts twee mannen die zich ook in het rijtje van winnaars voegden. In 2014 was

Nani Roma

de sterkste,

flikte het kunstje in 2015 en 2019. Hun leeftijden, 49 en 51 jaar. Ook niet meer de jongste mannen van het veld dus. Als we wat verder zoeken, dan is wellicht

een kanshebber. Met 36 jaar is hij namelijk nog een ‘jonkie’, maar er hangt wel een groot vraagteken boven zijn hoofd. Kan de nummer 4 van de 2021-editie doorgroeien tot een potentiële winnaar? Hij reed de afgelopen jaren zeer steady (3x in de top-5), maar of het genoeg is? Przygonski’s prestaties op de motor (zes deelnames) waren prima te noemen, maar niet van exceptionele klasse zoals een Peterhansel in het verleden toonde.