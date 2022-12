Wat doe je als je al meerdere keren als monteur naar de Dakar Rally bent geweest en eigenlijk zelf ook een aardig potje kunt sturen? Dan schrijf je je natuurlijk als deelnemer in. Tenminste, wel als je Wesley Aaldering heet. Tijdens de afgelopen editie van de Dakar Rally was hij wederom monteur voor het HT Rally Raid Team en hakte op dat moment de definitieve knoop door. “In Saoedi-Arabië besloot ik om alleen nog naar de Dakar Rally te gaan als ik zelf als rijder kon deelnemen. Een jaar later is het al zover.” Voor de 29-jarige motorrijder uit Velswijk komt een prachtige droom uit en hij is zich bewust dat het niet vanzelfsprekend is dat hij nu aan de start staat. “Zoals veel motorsportliefhebbers volgde ik de Dakar Rally altijd op televisie, waardoor de droom ontstond om zelf ooit deel te nemen. Meer mensen hebben die wens natuurlijk, maar financieel is het een flink karwei om deelname voor elkaar te krijgen. Gelukkig ben ik nu in de gelegenheid om mijn droom te verwezenlijken.”

De nationaal Enduro-kampioen van 2019 gaat als Dakar-rookie een serieuze uitdaging tegemoet, vooral aangezien hij zijn wedstrijd als kistrijder benadert. “Een goede voorbereiding is van kritiek belang, dus ik heb flink gewerkt om met een heel goede conditie aan de start te staan. Het enige spelletje waar ik nog meer ervaring in moet krijgen, is navigeren. Dat zal het meest lastige onderdeel voor me worden.”

Wesley Aaldering © Wesley Aaldering

Mogelijke titelprolongatie

Iemand die daar juist geen last van heeft, is de andere Nederlandse deelnemer in het motorklassement. Inmiddels mogen we Mirjam Pol (39) namelijk wel als een Dakar-veteraan beschouwen en zij excelleert juist als er moeilijke navigatie om de hoek komt kijken. Samen met haar sterke rijprestaties leverde haar dat dit jaar de nodige prijzen op. Zo won ze het damesklassement van de Dakar Rally 2022 en was ze ook nog ‘even’ de snelste vrouw in het Rally Raid-wereldkampioenschap en de Bajas World Cup. Haar doelstelling voor de komende Dakar Rally, weer laten zien waarom ze zo’n succesvol jaar achter de rug heeft. En dat kan natuurlijk alleen maar door als snelste vrouw in Saoedi-Arabië rond te rijden.

Mirjam Pol © Mirjam Pol

Op naar top-tien

De hoop voor Nederlands succes in de auto-categorie ligt volledig bij van Erik van Loon . De 54-jarige rallycoureur uit Eersel zal enorm getergd aan de start staan, aangezien hij de vorige editie vanuit Nederland moest volgen door een positieve COVID-19 test. Het recept om zich wederom in de top-tien van de Dakar te tonen, is gelijk gebleven aan afgelopen jaren. De resultaten moeten behaald worden in een Toyota Hilux, waar de ervaren navigator Sebastien Delaunay naast Van Loon zit om hem in de juiste richting te sturen.

Erik van Loon © Van Loon Racing

Ook weer van de partij zijn de gebroeders Tim en Tom Coronel met hun Century CR6 en het bekende Dakar-duo Maik Willems en Robert van Pelt . Daarnaast maken drie Nederlandse autorijders hun debuut. Michel Kremer , Ronald van Loon en Dave Klaassen gaan voor het eerst ervaren hoe zwaar de Dakar Rally zal zijn.

Onderdeel van groter plan

Naast Erik van Loon staat er nog een Van Loon op de deelnemerslijst van de Dakar Rally 2023. Het is namelijk zijn vrouw Anja , die haar debuut zal maken in de LW Proto-klasse met een Can-Am Maverick XRS. Het afgelopen seizoen reed ze al de nodige wedstrijden en deze deelname maakt onderdeel uit van een groter plan. De 37-jarige Brabantse wil zich namelijk klaarstomen voor een overstap naar de trucks, zodat ze volgend jaar de eerste vrouwelijke truckrijder in de Dakar Rally kan worden. Op die manier treedt ze in de voetsporen van haar overleden vader Fried, die jaren deelnam aan werelds zwaarste rally .

Anja van Loon © Van Loon Racing

De hoogste Nederlandse klassering binnen de T3-klasse zal hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van Hans Weijs , die op een plaats in de top-tien mikt. Hij gaat wederom van start met de zelf ontwikkelde Arcane, evenals debutant Roger Grouwels .

Hans Weijs © Arcane Racing

Bij de SSV (side by side vehicle, T4-klasse genoemd) staan bekende Nederlandse namen aan de start. Paul Spierings , Gert-Jan van der Valk en Jeffrey Otten gaan net als in 2022 een poging wagen om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Tijdens de vorige editie was het oud-motorrijder Paul Spierings die als snelste Nederlander over de finish kwam. Hij werd 19e en hoopt uiteraard om dat resultaat in 2023 te verbeteren.

Nederland is truckland

Als begin januari de Dakar Rally voor de vierde keer in Saoedi-Arabië 🏁, kunnen we in ieder geval één zekere voorspelling doen. Er zal een ander merk zegevieren in het truckklassement. Kamaz is namelijk niet aanwezig, evenals MAZ. De afgelopen zes edities werden allemaal gewonnen door deze Russische grootmacht, maar vanwege de huidige oorlog zijn ze niet welkom . Dat biedt mogelijkheden voor de andere deelnemers, waaronder de Nederlandse toppers. Een waar oranje armada verschijnt aan de start in Yanbu, met maar liefst zeventien (!) truckcombi’s uit ons land. Grootste kanshebbers op het 🏅 zijn Janus van Kasteren , Martin van den Brink en Vick Verstijnen . En is een Nederlandse overwinning dan nu al een zekerheidje? Nee, zeker niet. De Nederlanders moeten vooral de Tsjechen Martin Macik , Jaroslav Valtr en Ales Loprais in de gaten houden om te zorgen dat deze unieke kans niet aan ze voorbijgaat.