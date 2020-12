Auto’s - The usual suspects

Motoren - Weer KTM?

Winnaar Ricky Brabec maakt uiteraard wederom veel kans op de eindoverwinning, evenals Kevin Benavides, Jose Ignacio Cornejo en Joan Barreda. Overigens zal de strijd niet enkel tussen KTM en Honda gaan, want ook Yamaha en Husqvarna zetten serieus snelle rijders op hun machines om zoveel mogelijk kans te maken op een Dakar-zege. Husky gokt op succes via Pablo Quintanilla en Luciano Benavides (jazeker, broertje van Kevin), terwijl Yamaha de hoop vestigt op Adrien van Beveren, Andrew Short (overgekomen van Husqvarna) en Franco Caimi. Met zoveel toprijders is het deze editie onmogelijk om een uitgesproken favoriet te hebben en dat is nu al een zege voor alle Dakar-fans. Een spannend gevecht bij de motoren is gegarandeerd.

Winnaar Ricky Brabec maakt uiteraard wederom veel kans op de eindoverwinning, evenals Kevin Benavides, Jose Ignacio Cornejo en Joan Barreda. Overigens zal de strijd niet enkel tussen KTM en Honda gaan, want ook Yamaha en Husqvarna zetten serieus snelle rijders op hun machines om zoveel mogelijk kans te maken op een Dakar-zege. Husky gokt op succes via Pablo Quintanilla en Luciano Benavides (jazeker, broertje van Kevin), terwijl Yamaha de hoop vestigt op Adrien van Beveren, Andrew Short (overgekomen van Husqvarna) en Franco Caimi. Met zoveel toprijders is het deze editie onmogelijk om een uitgesproken favoriet te hebben en dat is nu al een zege voor alle Dakar-fans. Een spannend gevecht bij de motoren is gegarandeerd.

Vrachtwagens - Wie van Kamaz wint