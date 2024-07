Daley Monte wint Red Bull Dance Your Style National Final

Energiek Red Bull Dance Your Style publiek in Amsterdam

Het was een spannende strijd vol meeslepende battles, waarin de 16 beste dansers van Nederland het tegen elkaar opnamen. In de finale ronde ging het tussen Daley en de 21-jarige Afro danseres Nisa. Het was een ware nek-aan-nek race waarbij de billen goed werden geschud, maar uiteindelijk wist Daley zich met zijn unieke stijl en strakke moves te onderscheiden en pakte zo de grote titel.

"Nog nooit eerder heb ik Nederland vertegenwoordigd in een battle, maar ik zal 1000% m’n best doen.”

