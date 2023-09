is een krump danser van wie we al veel sicke moves hebben kunnen zien bij Red Bull Dance Your Style X Rolling Loud. Hij is een echte

danser in zijn hart

, maar daarnaast ook actief als model en veel te zien in de theaterwereld. Door zijn dansachtergrond te uiten in deze andere disciplines, probeert hij op diverse manieren krump op de kaart te zetten. We zijn benieuwd of hij zijn ervaring uit deze disciplines ook weer meeneemt naar Red Bull Dance Your Style.